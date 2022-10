Ici Au Faso | Norbert Bangré, un expert en cuir et cirage made in Burkina

Norbert Bangré dit « Américain », « petit cireur de chaussures » hier, et aujourd’hui premier entrepreneur cireur reconnu officiellement au Burkina Faso. Il excelle dans le domaine du cuir. Avec son entreprise de cirage moderne et divers (ECIMOD), il fabrique, entre autres, des sacs, des cartables, des chaussures, des porte-chéquiers, des porte-documents, des fourreaux d’armes, des ceinturons avec la possibilité de laver et de cirer. Découverte en 2017, qu’est devenue ECIMOD ?

En 1996, il était un cireur de chaussures ambulant. Aujourd’hui, Norbert Bangré dit « Américain » est le promoteur de l’Entreprise de cirage moderne et divers (ECIMOD). ECIMOD est la toute première structure formelle dans le domaine de l’entretien et le cirage du cuir au Burkina Faso, selon lui.

De vendeur d’eau, de gâteau et cireur de chaussures, il a mis en place depuis 2017 l’entreprise qui excelle dans le domaine de l’entretien et le cirage du cuir. Il a reçu un prix à l’international. Au départ dans le quartier Paspanga de Ouagadougou, présentement l’entreprise dispose d’un laboratoire, d’une unité de production à Nioko II et d’un show-room à Wemtenga pour exposer les œuvres finies.

Après avoir ciré des chaussures de grandes personnalités et entretenu des fauteuils des grandes institutions, Norbert Bangré reste convaincu que le cuir de l’Afrique notamment celui du Burkina Faso est prisé dans le monde.

Dans l’optique de se perfectionner, il a acquis des connaissances dans l’entretien dans l’univers du cuir et du cirage notamment l’intérieur des avions et des voitures en Europe.

C’est ainsi, qu’il décide d’innover dans le domaine du cuir. Il s’agit de la tannerie des peaux et de la fabrication des articles en cuir. Aujourd’hui, ECIMOD est dans la dynamique de tanner le cuir, pigmenter et vernisser avant de mettre à la disposition des ateliers pour la valeur ajoutée.

Norbert Bangré rappelle qu’avec la fermeture de la plus grande tannerie au Burkina Faso, Tan Aliz en 2014, le cuir était devenu rare non pas par manque de matière première mais d’unité de transformation. N’ayant pas les moyens pour un tannage industriel du cuir, il opte pour le tannage semi-industriel.

« Tan Aliz était dans le tannage industriel. L’entreprise prenait les peaux avec les poils et tannait jusqu’à obtenir la couleur white Blue. Elle faisait une importation de grande quantité vers les pays européens et le reste se faisait à l’interne pour faire certains articles.

Mais avec la fermeture de l’unité, moi j’ai décidé, en n’ayant pas les moyens pour mettre en place une grande unité, je suis allé en Europe pour apprendre le re-tannage du cuir en prenant en compte les cuirs déjà tannés de façon artisanale comme ceux de Kaya », relève-t-il.

Une fois le cuir tanné artisanal, il est renvoyé dans son unité pour un re-tannage afin de pouvoir sortir un cuir pigmenté, vernissé avec des produits qu’il importe depuis de la France, de l’Allemagne et de la Belgique pour obtenir le cuir fini.

« En matière de qualité des produits, traitement professionnel du cuir au Burkina, ECIMOD est le N°1 », confie Norbert Bangré dit l’américain.

Aujourd’hui, de cireur de chaussures ambulant, Norbert Bangré fabrique ses propres marques, entre autres, des cartables, des chaussures, des porte-chéquiers, des porte-documents, des fourreaux d’armes, des ceinturons, des fauteuils, des sacs, des ceintures, des mallettes en cuir en made in Burkina Faso.

Norbert Bangré précise que l’entreprise se porte bien malgré les adversités qu’elle a croisées. « Malgré que ECIMOD ait été secouée, décarcassée, éparpillée, elle est en train de renaitre comme un phénix », précise-t-il.

Le directeur général de ECIMOD, fait comprendre que la jeunesse burkinabè est capable de reproduire les mêmes articles fabriqués à l’étranger dans le domaine du cuir.

Jules César KABORE

Burkina 24

