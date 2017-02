Norbert Bangré dit « Américain », cireur professionnel

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

« Petit cireur » hier, aujourd’hui premier entrepreneur cireur reconnu officiellement au Burkina Faso, Norbert Bangré dit « Américain », est un expert dans le domaine du cuir. Il dirige l’« Entreprise de cirage moderne et divers (ECIMOD)» qui est une société qui excelle dans le domaine de l’entretien et le cirage du cuir. Il s’est prêté aux questions du site Lesaffairesbf, afin de partager son expérience et présenter davantage son entreprise. Aussi donne-t-il son point de vue sur la vision de la jeunesse au Burkina Faso.

Burkina 24 (B24) : Pourquoi on vous appelle « Américain » ?

Norbert Bangré (NB) : Je m’appelle Norbert Bangré à l’état civil et plus connu sous le nom de « Américain ». On m’appelle Américain parce que j’ai compris la vision des USA. A l’école, quand on a dit que Christophe Colombe a découvert l’Amérique en 1492 et en moins de 6 siècles ils ont impacté le monde. Cela m’a fait comprendre que c’est à travers le travail qu’ils sont arrivés à ce stade.

J’ai compris que c’est le travail qui peut changer la vie d’un homme. Moi, qui suis issu d’une famille pauvre et orphelin de père depuis 7 ans, je vais travailler pour changer ma vie. J’ai commencé à persévérer et à toucher ce que je trouve comme opportunité. Cela m’a conduit à vendre des gâteaux pour payer ma scolarité, à être cireur de chaussures et vendeur d’eau. J’ai le niveau CEP. On m’appelle l’Américain parce que quand j’ai un objectif, je l’atteins toujours quel qu’en soit le prix.

B24 : Comment êtes-vous devenu le premier entrepreneur cireur ?

NB : Depuis la nuit des temps, le cirage est un métier laissé à lui-même. Les gens n’avaient pas de considération. J’ai commencé dans les années 1996 et à l’époque, c’était des Ghanéens qui faisaient ce boulot. On les appelait des « mastas ». Les gens ne donnaient pas d’importance à ce métier. C’est en 2007 que j’ai mis en place mon entreprise officiellement.

B24 : Qu’est-ce qui vous distingue des autres cireurs ambulants ?

NB : Dans le domaine du cirage, les gens ne connaissent que les chaussures. Mais moi je suis allé au-delà de ça. J’ai pris des renseignements pour savoir si les salons en cuir que les gens payent sont entretenus. Je me suis rendu compte que le secteur est vierge. Les structures qui importent ces salons n’ont pas les produits d’entretiens.

Américain à l’oeuvre Burkina24

C’est en ce moment que j’ai commencé à chercher des partenaires. J’ai suivi des formations en Europe dans ce cadre. L’entreprise de cirage moderne et divers (ECIMOD Sarl) est la toute première entreprise officiellement reconnue dans le domaine du cirage au Burkina Faso. J’entretiens, je répare les rayures, je fais le tannage, le vernissage et le cirage de tous les produits en cuir.

