Recrutement sur mesures nouvelles dans la Fonction publique : Un audit dans les prochains jours sur la gestion

Les autorités de la Transition sous la houlette du MPSR I avaient inscrit dans le plan d’actions de la Transition, la suspension des recrutements sur mesures nouvelles des agents de la Fonction publique. A cet effet, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale s’est engagé à faire l’audit de la gestion de cette forme de recrutement.

Dans cette optique, l’Inspection technique des services dudit ministère effectuera dans les jours à venir, des sorties terrain afin de procéder à la collecte d’informations et de contrôle des recrutements sur mesures nouvelles de 2020 et 2021 dans tous les départements ministériels et institutions bénéficiaires.

En prélude à cette activité, l’équipe d’audit a échangé, le mardi 11 octobre 2022 à Ouagadougou, avec des acteurs des ministères sur le contenu de la mission.

La cheffe de mission, Flore Ouédraogo a présenté aux participants le contexte de la mission de l’audit et la procédure de déroulement des travaux sur terrain. Elle a indiqué que l’audit concernera les mesures nouvelles ordinaires et spéciales de 2020 et 2021.

Sur le terrain, l’équipe d’audit, placée sous la supervision de Idrissa Sinon, Inspecteur général des services du ministère en charge de la Fonction Publique interrogera les gestionnaires des ressources humaines des ministères et institutions ainsi des agents publics recrutés sur mesures nouvelles.

