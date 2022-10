« L’Éducation doit constituer une priorité, tout comme la sécurité » (Pascal Lankoandé)  

0 Partages Partager Twitter

À Ouagadougou, ce mercredi 12 octobre 2022, les membres du comité engagé de réflexion pour la cause de la région de l’Est s’inquiètent du devenir de plus de 100 mille élèves de la région qui risquent de faire une année blanche en raison de la situation sécuritaire qui secoue le Burkina Faso en général et leur région en particulier. Selon eux, sur les 27 communes que regorge cette région seulement dans les chefs-lieux des 8 communes que la rentrée scolaire a été actée. Ils ont, à cet effet appelé les nouvelles autorités à faire de l’éducation, une priorité au même titre que la sécurité.

La suite après cette publicité

Deux semaines après la rentrée scolaire au Burkina, les ressortissants de la région de l’Est se disent inquiets de l’avenir de plus de 100 mille élèves qui risquent de ne pas aller à l’école cette année. Ce comité a cependant élaboré quelques pistes de solutions que les membres n’ont pas voulu dévoiler pour des raisons sécuritaires.

« Aujourd’hui, seuls certains chefs-lieux des provinces tels que Fada et Bogandé dans une moindre mesure ont l’assurance à ce jour de pouvoir ouvrir les salles de classe », a laissé entendre Pascal Lankoandé, rapporteur du comité.

Selon Pascal Lankoandé le fait que des hommes armés s’en prennent aux infrastructures scolaires prouve que ces derniers n’ont pour principale mission que de saboter le développement dans leur région. Pour lui, c’est par l’éducation qu’intervient le progrès d’une communauté ou d’une société donnée. À l’en croire, à ce jour, la région de l’Est représente plus de 35% des établissements scolaires fermés à travers le pays.

« Les chiffres les plus récents et non encore officiels donnent plus froid au dos. Conscients et prenant acte de cette situation, les fils et filles de la région de l’Est ont mis en place, le comité engagé de réflexion pour la cause de leur région.

Ce comité a pour mission de réfléchir et de proposer des pistes de solutions qui permettront de soulager la souffrance des populations. Ce comité que nous représentons aujourd’hui est fortement attristé tout comme tous les fils et filles de la région par la situation et souhaite donner de la voix », a-t-il dit.

Il a poursuivi que : « Si nous parlons aujourd’hui parce que nous avons peur et peur de l’avenir. Cela fait 7 ans que nos petits-enfants, enfants, nos jeunes frères et sœurs ne partent plus à l’école. Aujourd’hui encore plus de deux semaines après l’ouverture officielle des classes sur 27 communes de la région de l’Est seulement 8 communes ont ouvert les classes.

Et là aussi seulement dans les chefs-lieux des communes. Et Dieu seul sait si ce qui a commencé (rentrée scolaire, ndlr) va terminer bien. Les statistiques dans la région de l’Est nous donnent à peu près 100 mille enfants en âge d’aller à l’école qui vont rester à la maison ».

Par ailleurs, les membres de ce comité appellent les populations de leur région à prendre leur destin en mains et à se lever, parce que soutiennent-ils personne d’autre ne viendra sauver leur région à leur place. Également, ils adressent un message aux nouvelles autorités du Faso.

« Aux autorités administratives et locales, vous êtes les garants de la quiétude dans notre société, nous vous invitons à prioriser dans votre choix, les initiatives qui vont permettre le retour de nos frères en classe.

Aux autorités coutumières et religieuses pour la cohésion sociale, vous avez une grande part de responsabilité, nous vous invitons à vous impliquer plus dans la recherche de la paix. Aux acteurs de l’éducation, nous vous encourageons à persévérer dans ce combat malgré la situation très difficile, l’enseignement est un sacerdoce et vous en êtes des personnes ointes.

Aux tenants actuels du pouvoir de l’État, l’éducation est le fer de lance de tout développement : personnel, professionnel, collectif, économique, industriel et technologique. Elle (Education) doit constituer une priorité dans vos plans tout comme la sécurité », a-t-il dit.

publicite