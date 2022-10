Autonomisation de l’équipe de chirurgie cardiaque : Un objectif atteint par le CHU de Tengandogo

0 Partages Partager Twitter

Le CHU de Tengandogo a réalisé sa première opération de chirurgie cardiaque à cœur ouvert avec une équipe locale, 100% burkinabè, conduite par le Chef du service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, Dr Adama SAWADOGO et sous la supervision du Directeur des services médicaux et médico-techniques, Pr Adama SANOU.

L’opération a eu lieu le mardi 11 octobre 2022 sur un garçon de 5 ans, porteur d’une malformation cardiaque. Le Directeur général, Ferdinand TIENDREBEOGO, a saisi cette occasion pour partager la joie de la grande famille CHU de Tengandogo avec le peuple burkinabè.

Il a vivement remercié l’ONG Française « La Chaîne de l’Espoir » pour son précieux accompagnement qui a permis au CHU de Tengandogo d’atteindre ce niveau de performance médicale dans notre pays. Il a également remercié les partenaires de premier plan qui ont soutenu les activités du service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique :

– La Présidence du Faso

– Le Ministère de la santé et de l’hygiène publique

– COGEA INTERNATIONAL

– Lion’s Club Ouagadougou Karité

– Société Burkinabè de Cardiologie

– CGE Immobilier

– Associations des Burkinabè de la Région de Washington

– Migo Tigo et Safe Heart

Source : Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo/Facebook

