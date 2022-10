Ligue 1 : « Chaque équipe va jouer son meilleur match face à l’AS Douanes » (Kamou Malo)

0 Partages Partager Twitter

Le nouvel entraîneur de l’AS Douanes, Kamou Malo, se veut prudent. Son équipe l’AS Douanes est considéré comme le favori pour remporter le championnat national cette saison. Mais pour sa part, le technicien burkinabè ne veut pas se mettre la pression.

C’est dans la douleur que l’AS Douanes s’est imposé (1-0) face à la jeune équipe de Majestic SC. L’équipe entraînée par Kamou Malo a souffert en première période avant d’enregistrer sa deuxième victoire grâce à une meilleure deuxième période. Mais, l’entraîneur ne voit pas cela de cette manière.

« Vous parlez de quelle douleur ? Je ne vois pas de douleur. Un match reste un match. Ça se joue jusqu’au bout. Vous pensez que l’AS Douanes va marcher sur toutes les équipes ? Non. Je ne vais pas vous laissez me mettre la pression par rapport à cela », a répondu Kamou Malo à la fin du match.

L’AS Douanes a remporté la Coupe du Faso la saison écoulée. Cette année, elle veut faire mieux en s’attachant les services de Kamou Malo et bien d’autres joueurs. Kamou Malo sait que son équipe est très attendue : « On est convaincu que cette année, on n’aura pas de match facile. Ça au moins, c’est sûr. Chaque équipe va faire son meilleur match face à l’AS Douanes. On est conscient de cela. Si on peut gagner tous nos matchs par 1 à 0, alors, je vous donne rendez-vous à la dernière journée ».

En même temps, Kamou Malo estime qu’il ne faut pas négliger les autres formations du championnat. « Je reste prudent et réalise dans ce que je fais. C’est le Fasofoot, les joueurs ont le même niveau. Il faut se le dire. Je sais de quoi je parle. Il ne faut pas tout de suite mettre l’AS Douanes là où vous voulez. Vous voulez que la meute me rattrape ?

Je suis conscient de ce que je suis en train de faire (…) Je n’ai pas de pression. J’ai vu pression plus que cela ». Ce mercredi 12 octobre, l’AS Douanes affronte Salitas FC pour le compte du match en retard de la troisième journée de la Ligue 1.

