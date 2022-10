Ligue 1 : La colère de Boureima Kaboré après la défaite de l’ASECK face au RCK

0 Partages Partager Twitter

L’entraîneur de l’Asec de Koudougou était furieux après la défaite de son équipe face au Rail Club du Kadiogo (RCK) le 9 octobre 2022. En cause, l’arbitrage.

La rencontre entre le RCK et l’ASEC de Koudougou semblait s’acheminer vers un match nul jusqu’à une action dans le temps additionnel. 90e Salif Convolbo, dans une course, pousse Aboubacar Ouédraogo qui perd son équilibre. L’attaquant du RCK s’avance dans la surface et envoie le ballon dans les buts. Il donne la victoire à son équipe (1-0). Ce but en fin de match provoque la colère de l’équipe de Koudougou qui estimait qu’il y avait une faute.

« Il y a longtemps qu’on est dans le football, il y a des trucs qu’on sent. C’était faussé déjà depuis la première période. Qu’est-ce que vous voulez ? L’arbitre assistant était à côté de moi. Il parlait dans son oreillette « faute, faute, siffle, siffle ». Quand ils ont marqué, rapidement, il prend son bic, on lui demande, il dit qu’il n’a rien dit », a déploré tout en colère Boureima Kaboré.

Avec cette défaite, l’équipe perd sa place de leader du championnat après trois journées. Mais, Boureima Kaboré ne désespère pas : « C’est le football. On a perdu, il nous reste beaucoup de matchs, on va aller travailler et revenir. (…) J’ai dit à mes dirigeants depuis mercredi que ce match est faussé dès le départ et que c’était mieux de signer forfait. Ils ne m’ont pas écouté, voilà ce que cela a donné ». L’ASECK enregistre par là sa première défaite de la saison en quatre matchs pour deux victoires et un nul.

