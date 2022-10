Le Groupe de Leaders Panafricains « met en garde ceux qui tenteraient de saboter le pouvoir du capitaine Traoré »

0 Partages Partager Twitter

Ce mercredi 12 octobre 2022 s’est tenu un point de presse, organisé par le Groupe de Leaders Panafricains. Ce groupe composé de leaders de plusieurs mouvements entend apporter son soutien aux nouvelles autorités.

« Le musèlement de la liberté d’expression chèrement acquise par notre peuple, la prise en otage de l’appareil judiciaire, la création de milices aux ordres du pouvoir qui agressaient les militants d’OSC sous l’œil bienveillant du pouvoir du Lieutenant-colonel Damiba, la perte à la vitesse grand V des pans de notre territoire qui s’est traduite par la présence de groupes terroristes aux portes de plusieurs chefs-lieux de régions, les massacres quasi quotidiens des populations par des groupes terroristes dont le plus récent est celui de Gaskindé », sont entre autres les insuffisances relevées par le groupe de Leaders Panafricains, pour justifier « l’incapacité » du pouvoir de Damiba.

Au regard donc de ces manquements, les membres du groupe de Leaders Panafricains s’inscrivent en droite ligne avec les évènements du 30 septembre dernier, qui ont occasionné la chute du président Damiba, par le capitaine Ibrahim Traoré.

Ce faisant, ils lancent un appel de soutien patriotique du peuple burkinabè au capitaine Ibrahim Traoré dans toutes les 45 provinces à partir du 13 au 15 octobre. C’est-à-dire avant et pendant les assises nationales, prévues les 14 et 15 octobre 2022.

« On sait qu’il va défendre la nation »

D’ores et déjà, les membres du groupe de Leaders Panafricains, au regard des dires et des faits du capitaine Ibrahim Traoré, soutiennent qu’il (ndlr Ibrahim Traoré) est le « miracle » aux problèmes du Burkina Faso. Cependant, leurs souhaits est qu’il reste au pouvoir à la sortie de ses assises.

« Dès qu’il est arrivé, il a dit que tout est dans l’urgence au Burkina Faso. Et c’est vrai aussi, on sent qu’il suit l’actualité, il sait ce qui se passe exactement au Burkina Faso… Il y a des signes qui montrent que c’est un chef d’Etat qui est venu pour nous servir, pour servir la population burkinabè, pour servir le peuple burkinabè. Nous avons espoir que ce président, s’il n’a pas été manipulé par des personnes de mauvaises intentions, il fera l’affaire de la jeunesse burkinabè.

Ce qui nous intéresse, c’est ce qui va sortir des assises nationales. Il a dit que lui, le pouvoir ne l’intéresse pas, c’est le Burkina Faso d’abord. Donc, celui qui ose dire ça en tant que chef de l’Etat, nous avons confiance à cette personne, on sait qu’il va défendre la nation. Voilà pourquoi nous voulons le maintenir en tant que chef de la transition », révèle Alpha Sebgo, membre du groupe des Leaders Panafricain.

Pour terminer, le groupe de Leaders Panafricains « met en garde ceux qui tenteraient de saboter l’élan patriotique du capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement de transition », menace Diasso Ali, membre du groupe de Leaders Panafricains.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

