Assises nationales : La signature de la Charte de la transition prévue ce 14 octobre vers 18h

Les assises nationales sur la conduite de la transition au Burkina Faso se sont ouvertes ce vendredi 14 octobre 2022 à Ouagadougou. Plus de 300 participants prennent part aux travaux des assises nationales devant déboucher sur l’adoption de la charte de la transition et la désignation du président de cette transition. Le capitaine Marcel Meda, représentant du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré a signifié que ce processus doit être inclusif mais aussi conforme aux aspirations des Burkinabè.

Capitaine Marcel Meda

«Dans la perspective de garantir une large participation des Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora, une plateforme numérique a été conçue afin d’élargir les contributions pour une mise en œuvre beaucoup plus consensuelle de la transition», a-t-il informé

Ces assises pour capitaine Marcel Meda constituent un nouveau rendez-vous avec l’histoire pour le Burkina Faso. «Il faut taire nos différends, mettre en commun la richesse de notre diversité pour préserver l’essentiel et écrire une page nouvelle de notre histoire», a-t-il interpellé.

Ainsi, il a appelé les participants à émettre des contributions enrichissantes en mettant au centre l’intérêt supérieur de la nation. Pour Monique Yeli Kam, actrice politique et participante à ces assises, le capitaine Ibrahim Traoré incarne le renouveau pour un nouveau Burkina et la rupture générationnelle.

«Nous nous engageons derrière lui afin de le soutenir à réaliser les réformes de souveraineté, les réformes économiques, politique et surtout les réformes sur l’innovation de la coopération internationale », a-t-elle renchéri.

Quant à Bokoum Oumar Arzouma, participant et secrétaire général de l’Union nationale des producteurs des bétails et viandes du Burkina, ces assises sont importantes car elles vont permettre de jeter les bases de la transition. Selon lui, les participants doivent aller au-delà des intérêts personnels et prioriser l’intérêt supérieur de la nation.

«Nous avons peur qu’un jour dans l’au-delà, nos grands parents nous demandent qu’avez-vous fait du Burkina Faso que nous vous avons légué. On ne doit pas arriver à cela, on doit asseoir sur la même table. Le feu n’éteint pas le feu… Sauf le dialogue peut nous permettre de vaincre nos ennemis», a-t-il souligné.

Me Gilbert Noël Ouédraogo, acteur politique et participant au titre de l’ex-CFOP a laissé entendre que leurs attentes au sortir de ces assises se résument sur la nécessité de créer des conditions idoines pour la sécurisation du territoire national et le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités d’origine.

« En un mot c’est se recentrer sur les objectifs initiaux du MPSR qui étaient la restauration du territoire national. Nous devons également créer des conditions pour l’unité de tous les fils et filles du pays afin qu’ensemble nous puissions regarder dans la même direction et lutter contre l’hydre terroriste», a-t-il argumenté. Selon le programme, la signature de la charte de la transition interviendra dans la soirée de ce vendredi 14 octobre 2022 aux environs de 18 heures.

