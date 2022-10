Poésie | Lutte contre l’extrémisme violent : Les vers de « Sahel Enturbanné »

0 Partages Partager Twitter

« Sahel Enturbanné », œuvre poétique éditée par les éditions Plum’Afrik, a été dédicacée ce vendredi 14 octobre 2022 à Ouagadougou par Ali Beydgèm Komi, travailleur social, homme de culture et de lettres.

Léonard Savadogo, parrain de la cérémonie de dédicace, par ailleurs Directeur de l’Institut national de formation en travail social (INFTS), a présenté l’auteur de l’œuvre poétique « Sahel Enturbanné » comme un « homme averti de la cuture et chroniqueur des faits de sociétés à la télévision nationale du Burkina ».

Il a fait savoir que la poésie est par essence une arme culturelle de combat pour le développement. Il a indiqué que l’œuvre en est un exemple révélateur. « Chers lecteurs et éventuels lecteurs, vous avez entre vos mains un recueil de poèmes composé de 256 poèmes regroupés en 17 chapitres. Un recueil de poèmes dont le contenu divorce d’avec les fonctions ordinaires du genre poétique », a-t-il d’emblée présenté l’œuvre.

Et de faire savoir : « Dans ‘’Sahel Enturbanné’’, l’auteur s’adonne à une description du Sahel à travers ses aspects physiques et humains, ses richesses et ses habitudes alimentaires, ses défis de même que les vents et les dunes. Le turban s’octroie une place de choix dans le recueil car l’auteur lui consacre entièrement deux chapitres…

A partir des bouts du turban, l’auteur donne une autre signification des bouts qui symbolisent autre chose que l’étoffe. L’extrémisme violent demeure le plat de résistance qui constitue la trame majeure de l’œuvre poétique ».

Au prix unitaire de 5 000 F CFA, l’œuvre est disponible à la maison d’édition Plum’Afrik. Sayouba Traoré, journaliste littéraire, producteur de l’émission « Le coq chante » de Radio France internationale (RFI) a été le préfacier de l’œuvre et le président de la cérémonie de dédicace.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

