Mariam Ouédraogo de Sidwaya distinguée meilleure journaliste de l’année 2022

Le Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ), toujours dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la liberté de la presse, a offert le prix Marie Soleil Frère à la meilleure journaliste de l’année, ce vendredi 21 octobre 2022. C’était au cours d’une soirée Gala qui a vu Mariam Ouédraogo des éditions Sidwaya remporter ledit prix.

10 candidats avec 17 œuvres en presse écrite, en presse en ligne, en radio, en télévision étaient en compétition à cette édition 2022. A l’arrivée, c’est Mariam Ouédraogo des éditions Sidwaya avec sa production « victime de viol de terroristes : des grossesses et des bébés lourds à porter », qui a remporté le prix de la meilleure journaliste de l’année (le prix marie soleil frère).

Elle était en compétition finale avec sa consœur de la télévision nationale (RTB) Maïmouna Traoré qui a aussi remporté le prix en catégorie télévision ou 3 œuvres figuraient.

« De façon générale le jury a noté un bon niveau des productions. Toutefois il a noté quelques insuffisances. Ce qui a prévalu ici c’est la qualité et la pertinence du sujet. Nous avons eu des difficultés à les départager », s’est justifiée la présidente du jury Mafarma Sanogo.

Une victoire que Mariam Ouédraogo, précédemment lauréate de ce prix a saluée et dédiée au travail et à l’abnégation. « En 2022 j’avais traité des viols. Je suis repartie sur le terrain pour voir qu’elles ont été les conséquences. Là, j’ai réalisé que malheureusement il y a eu des grossesses et des bébés. C’est vraiment difficile pour ces femmes de porter ces bébés. C’est une souffrance chaque fois qu’elles regardent ces bébés ; c’est vraiment difficile et c’est cela j’ai voulu montrer », a-t-elle expliqué.

Pour le président du comité de pilotage, Guezouma Sanogo, le prix de la meilleure journaliste vise à promouvoir le genre d’une part et à encourager l’excellence féminine d’autre part afin de permettre aux journalistes femmes de s’illustrer sur la scène nationale et internationale. « Nous sommes au regret de voir qu’il y a pas un effort de participation des candidates à ce niveau», a-t-il déploré.

En rappel, ce prix est inspiré de l’histoire de Marie Soleil Frère qui était enseignant-chercheur belgo burkinabè en journalisme et qui a entre autres contribué à la création du Centre national de presse Norbert Zongo. Elle est décédée dans la nuit du 18 au 19 mars 2021.

La gagnante est repartie, en plus du trophée, avec une enveloppe de 1 000 000F CFA. Aussi deux mentions spéciales ont été faites à deux journalistes dont l’une d’entre elles, Aminata Sanou, correspondante de Burkina 24 à Bobo Dioulasso.

Abdoul Gani BARRY et Jean-Yves DEPRI (Stagiaire)

Burkina 24

