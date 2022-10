Semaine nationale de la citoyenneté 2022 : Une journée consacrée aux symboles de l’Etat

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un message du ministère de la justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions à l’occasion de la la Semaine nationale de la citoyenneté (SENAC).



Mesdames et messieurs,

Chers collaborateurs

« L’expression du patriotisme dans le contexte sécuritaire actuel : moteur de la résilience des populations », c’est à cette réflexion que l’édition 2022 de la Semaine nationale de la citoyenneté (SENAC), qui se tient du 24 au 27 octobre 2022, appelle l’ensemble des filles et fils du Burkina Faso.

Mesdames et Messieurs,

Cadre de sensibilisation, d’information, de plaidoyer et d’interpellation de l’ensemble de la population sur les valeurs d’une citoyenneté burkinabè pleinement assumée, la SENAC est organisée depuis 2004. Elle a pour objectif, d’amener les populations, dans toutes leurs composantes, à s’approprier leurs droits et devoirs en vue de susciter leur participation significative et effective à la consolidation du vivre ensemble harmonieux et des acquis du développement économique et social.

Depuis l’édition de 2016, la SENAC nous offre l’occasion de magnifier davantage les symboles de notre patrie, de rappeler leur importance et de nous approprier le message qu’ils véhiculent à travers la célébration de la Journée qui leur est dédiée.

Mesdames et Messieurs,

Cette journée consacrée aux symboles de la nation, m’offre l’occasion d’insister sur l’importance du drapeau national et des trois autres symboles de notre pays que sont, les armoiries, l’hymne national et la devise.

Au-delà des énormes sacrifices consentis par nos devanciers depuis la création de la Haute Volta en 1919, en passant par la lutte pour sa reconstitution en 1947 et son indépendance en 1960, les symboles du Faso nous imposent un devoir de reconnaissance et de conscience. Il nous appartient en effet, de continuer à cultiver ces valeurs de courage, de solidarité, de patriotisme, d’intégrité, si chères à notre nation, afin de construire le présent dans la dignité et garantir un avenir radieux à nos descendants. L’accomplissement de ce devoir commande à chaque citoyen une attention toute particulière au message porté par les symboles de notre pays.

Mesdames et messieurs,

Le drapeau national est l’expression de l’existence de notre pays et de sa souveraineté. Notre drapeau c’est notre dignité et notre identité. C’est le symbole de notre liberté, de l’indispensable unité dont nous avons besoin pour relever les défis majeurs qui se présentent actuellement à notre Peuple. Le drapeau, emblème national, constitué de deux bandes horizontales rouge et verte de dimensions égales, avec une étoile dorée à cinq branches au milieu, symbolise les sacrifices consentis par les filles et les fils du Faso, tout au long de l’histoire, pour la liberté, l’intégrité, la dignité et le bonheur du peuple burkinabè.

L’hymne national, le Di-Taa-Niyè, nous rappelle à tout instant que la liberté et la dignité dont nous jouissons aujourd’hui, ont été acquis au prix des échecs, des succès, de la sueur et du sang qui ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque.

Les armoiries nous rappellent la noblesse du peuple burkinabè et nous engagent à la vigilance et à l’action pour défendre avec bravoure et dans l’union notre patrie.

Quant à la devise, elle nous rappelle constamment la nécessité de nous mettre toujours ensemble, dans la justice, pour remporter les victoires devant conduire au progrès.

Nous devons honorer et respecter ces symboles et transmettre aux jeunes générations les messages et valeurs qu’ils véhiculent, afin de les déterminer à aimer et à s’engager à la défense effective de notre patrie partout où besoin sera. Respecter nos symboles, c’est d’une part, honorer la mémoire de tous ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour le triomphe de notre liberté et de notre dignité et d’autre part, c’est faire preuve de citoyenneté et d’attachement aux valeurs sociales burkinabè. Cet attachement est une condition sine qua non pour asseoir le Burkina Faso sur les principes qui fondent la cohésion de son peuple. Cela est indispensable pour faire face à toute difficulté de nature à remettre en cause notre vivre-ensemble, en l’occurrence les défis contemporains auxquels le Burkina Faso est confronté et desquels il triomphera.

Mesdames et messieurs

Les messages portés par les différents symboles doivent susciter en nous plus d’engagement.

Le contexte sécuritaire et humanitaire dans lequel se tient la Journée nationale du drapeau cette année, doit réveiller en chacun de nous le patriotisme et nous faire comprendre que c’est au prix d’efforts et de sacrifices que nous pourrons résister à l’adversité et poursuivre ensemble la construction de notre chère nation. C’est tout le sens du thème de cette 19ème édition de la SENAC qui, je le rappelle, est : « l’expression du patriotisme dans le contexte sécuritaire actuel : moteur de la résilience des populations ».

Pour donner effet à ce thème, au cours de cette Semaine, plusieurs activités de sensibilisation, d’échanges et de concertation seront organisées sur l’ensemble du territoire national. Outre la Journée nationale du drapeau et des symboles de l’Etat qui rassemble en ce jour les Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur autour de l’idéal d’unité et de progrès porté par notre chère patrie, on a :

le jeu concours sur le civisme dans les établissements post-primaires ;

les conférences sur le civisme et la citoyenneté dans les écoles, les universités et les centres de formation professionnelle ;

une opération spéciale de délivrance gratuite de documents d’identification aux personnes déplacées internes ;

une conférence sur le rôle des acteurs économiques dans la lutte contre l’inflation et le renforcement de la résilience des populations ;

un espace d’échanges et de transmission des valeurs sociales entre les jeunes et les anciens, dénommé « Dialogue intergénérationnel ».

La réalisation et l’atteinte des objectifs des activités de cette Semaine nécessitent le concours de tous.

Mesdames et messieurs,

La survie du Burkina Faso dépend de notre détermination à œuvrer dans l’intérêt supérieur de la nation. L’avenir et le devenir de notre pays reposent sur notre responsabilité individuelle et collective. En tant que dignes héritiers, poursuivons inlassablement l’œuvre de nos illustres devanciers, perfectionnons cette œuvre et léguons-la aux générations futures.

Je vous invite à vous mobiliser pour assurer un plein succès à toutes ces activités. Par-dessus tout, je vous invite à porter avec fierté les valeurs de la citoyenneté burkinabè, à honorer la promesse républicaine d’unité, de progrès et de justice et à faire en sorte que les réflexions et les actions auxquelles la 19ème édition de la SENAC puissent se poursuivre au-delà de cette semaine.

Tout en vous remerciant pour votre mobilisation, je déclare officiellement lancée la 19ème édition de la Semaine nationale de la citoyenneté (SENAC).

Vive le patriotisme pour que vive le Faso digne, libre, résilient et prospère!

Je vous remercie !

