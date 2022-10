Tribune | « Réhabilitation de voiries à l’arrondissement 11 : des morts iront en paix » (Elie Zagré)

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une tribune de Elie Zagré, communicateur, Conseiller de Jeunesse et d’Education Permanente, sur la réhabilitation de voiries.

Enfin, des vrombissements de machines ont atteint le quartier Rayongo dans la périphérie de l’arrondissement 11. Ces derniers jours, la voie des pylônes quittant Karpala jusqu’au cimetière de Kossodo (Tanlarghin) dans la commune rurale de Saaba fait peau neuve.

La suite après cette publicité

La réhabilitation de ce tronçon a été le cri de cœur depuis longtemps non seulement des riverains mais des cortèges funèbres. La voie était totalement impraticable pendant la saison hivernale. Le cimetière de kossodo qui est devenu la principale destination des morts des arrondissements 10 ,11 et 12 de la ville de Ouagadougou était inaccessible. En saison pluvieuse, il n’est pas rare de voir un corbillard ou les véhicules des accompagnants embourbés sur le chemin lors d’un enterrement.

Les bandits ont saisi l’opportunité pour mettre en œuvre leurs sales besognes. Les braquages dans cette zone sont monnaies courantes ainsi que les accidents et sans oublier l’amortissement des engins, tout simplement parce que la voie etait dégradée et la circulation était devenue difficile.

Après moults interpellations des citoyens, le ministère en charge de l’Urbanisme répond favorable. Des machines et des citernes sont enfin présentes sur les lieux. Ça travaille fort ! En un laps de temps, la voie longeant Karpala, Rayongo et Kossodo (Tanlarghin) présente un nouveau visage même si la population s’attendait à un travail mieux que ça. A défaut de bitume, au moins une voie revêtue de gravillon. Mais comme dans notre jargon, on dit, un tient vaut mieux que deux tu l’auras ! c’est un travail à saluer à sa juste valeur.

Ce qui est déjà regrettable, les riverains et les commerces qui n’étaient pas à mesure de trouver des agrégats pour remblayer les trous, sont les premiers à payer de la terre pour ériger des ralentisseurs devant les commerces. Où sont passées les valeurs communautaires d’antan prônées au Burkina Faso. Donc ´chacun protège son nez’ quoi ?

Cependant les automobilistes et motocyclistes doivent cultiver le civisme en circulant à moindre allure. C’est ainsi que la voie fera long feu et moins de dégâts.

Elie ZAGRE

Communicateur

Conseiller de Jeunesse et d’Education Permanente

Écouter l’article

publicite