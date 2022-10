Tchad : « La population vit au rythme des enlèvements et des assassinats » (Ndengar Masbé, Tchadien résident au Burkina)

0 Partages Partager Twitter

Le « Collectif des indignés Tchadiens résidents au Burkina Faso » a tenu une conférence de presse ce lundi 24 octobre 2022 à Ouagadougou. L’objectif pour ces Tchadiens vivant au Burkina a été de donner leur « lecture des tristes événements du 20 octobre 2022 survenus au Tchad ». D’autres organisations panafricanistes dont le Balai citoyen, Urgence panafricaniste, ont pris part à la conférence de presse.

C’est la psychose actuellement au Tchad. Le collectif des Tchadiens indignés au Burkina a dépeint une atmosphère sombre de la situation qui prévaut actuellement dans leur pays. « Plus de 70 personnes ont été abattues au Tchad, plus de 500 blessés et plusieurs centaines d’arrestations. La population vit au rythme des enlèvements, des assassinats, et des tortures », a décrit, Ndengar Masbé, porte-parole du collectif des Tchadiens indignés au Burkina.

Il a fait savoir qu’actuellement au Tchad, « des lycées sont transformés en centre de détention où se font des tortures jusqu’à ce que mort s’en suit. Ils (les dirigeants, NDLR) ont instauré un couvre-feu pour effectuer des purges dans les quartiers« . Il a indiqué que c’est la psychose qui prévaut actuellement au Tchad.

Pour Ndengar Masbé, l’un des objectifs de cette conférence de presse est aussi de faire savoir ce qui se passe réellement au Tchad « sous le silence coupable de la communauté internationale ».

Boris Guissou de Urgence panafricaniste présent pour soutenir le collectif des Tchadiens vivants au Burkina a demandé à ce que toute l’Afrique se lève pour soutenir le peuple tchadien, car pour lui, « quand une portion de l’Afrique a une hémorragie, c’est toute l’Afrique qui saigne ».

Zinaba Rasmane du Mouvement Le Balai citoyen a embouché la même trompette que Boris Guissou. « Aujourd’hui nous ne pouvons pas rester de marbre quand d’autres camarades se battent pour la liberté pour la dignité », a déclaré Zinaba Rasmane.

« Il faut que l’on se mobilise pour que la dictature (au Tchad, NDLR) tombe », a-t-il déclaré. Cependant, il s’est dit convaincu que « partout où il y a la mobilisation, il y a victoire ».

Pour l’heure le collectif des Tchadiens indignés résidents au Burkina demande « l’arrêt immédiat de la violence sur les populations, l’arrêt de l’instrumentalisation d’une partie de la population contre une autre en jouant sur la fibre religieuse, la poursuite en justice des criminels qui ont fauché des vies innocentes, l’intervention de la communauté internationale afin de stopper Mahamat Deby dans sa folie meurtrière et enfin la démission de Mahamat Deby Itno et son gouvernement vomit par le peuple« .

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

