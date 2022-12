Burkina Faso : Le budget de l’État, exercice 2023, adopté à l’unanimité par les membres de l’ALT

0 Partages Partager Twitter

Au cours d’une séance plénière ténue, ce samedi 24 décembre 2022, à l’Assemblée législative de transition (ALT), le ministre en charge de l’économie, Aboubacar Nacanabo a présenté le projet de loi de finances du budget de l’État, exercice 2023, qui a été adopté à l’unanimité par les membres de l’ALT.

Le projet de loi des finances du budget de l’État, exercice 2023, a été dans son ensemble adopté article par article par les 71 membres de l’ALT dans leur ensemble. Ainsi le budget de l’État exercice 2023 a reçu la bénédiction et l’onction des membres de l’organe législatif de transition.

Le budget de l’État exercice 2023, faut-il le préciser s’établit à 2 631,3 milliards de FCFA en recettes et à 3 235,9 milliards de FCFA en dépenses. Les prévisions de recettes ordinaires du budget exercice 2023, selon les précisions du ministre Nacanabo se chiffrent à 2 347,8 milliards de FCFA contre 2010,0 milliards de FCFA en 2022.

Selon le ministre en charge des finances, Aboubacar Nacanabo, la prédominance des dépenses ordinaires dans le budget 2023 se justifie essentiellement par l’évolution des dépenses de personnel qui sont passées de 950,0 milliards FCFA en 2021 à 1 012,0 milliards FCFA en 2022 et à 1 097,2 milliards FCFA en 2023.

« Leur part relative par rapport aux dépenses budgétaires totales est de 33,9% en 2023 contre 34,7% en 2022 et 35,8% en 2021. Elles absorbent 46,7% des ressources propres du budget de l’Etat en 2023 contre 50,3% en 2022. Rapportées aux recettes fiscales, les dépenses de personnel représentent 52,0% en 2023 contre 57,4% en 2022 », a-t-il justifié.

Quant aux dépenses d’investissements exécutés par l’Etat, elles se chiffrent à 1 151,3 milliards FCFA en 2023 contre 995,9 milliards FCFA en 2022, soit une hausse de 155,4 milliards FCFA, selon le ministre Nacanabo.

Il a mentionné que les investissements financés sur ressources propres se chiffrent à 690,0 milliards FCFA en 2023 contre 649,7 milliards FCFA en 2022, soit une hausse de 46,3 milliards FCFA.

«L’épargne budgétaire ressort à 273,2 milliards FCFA en 2023 contre 96,7 milliards FCFA en 2022, soit une amélioration de 176,4 milliards FCFA.

Le déficit budgétaire s’élève à 604,7 milliards FCFA en 2023 contre 570,0 milliards FCFA en 2022, soit une dégradation de 34,6 milliards de FCFA. Rapporté au PIB nominal, le déficit représente 4,8% en 2023. Il est prévu être couvert par les ressources de trésorerie notamment, les emprunts programmes et les emprunts obligataires », a-t-il signalé.

Aboubacar Nacanabo a indiqué que l’atteinte des différents objectifs fixés dans le cadre du budget de l’Etat, exercice 2023 ne peut être effective que dans un environnement apaisé pour l’ensemble des acteurs. «C’est pourquoi le gouvernement a fait de la restauration de l’intégrité du territoire la principale priorité de ce budget. En effet, la part du budget de l’Etat allouée aux secteurs de la défense et de la sécurité est passée de 12,49% en 2016 à 20,27% en 2022, puis à 28,42% en 2023», a-t-il précisé.

Pour ce qui est du financement des autres secteurs ministériels, Aboubacar Nacanabo a informé qu’au titre du ministère en de la santé, la part du budget de l’Etat hors financement extérieur allouée au secteur de la santé ressort à 11,5% en valeur relative soit 266,7 milliards FCFA en valeur nominale en 2023.

«Le secteur de l’éducation regroupant le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur, la formation professionnelle et technique, quant à lui, absorbe 30,0% des prévisions budgétaires de 2023 hors financement extérieur, soit 689,5 milliards FCFA. Au regard du caractère prioritaire et sensible de ce secteur, les efforts ont été faits afin de permettre une couverture appréciable des besoins prioritaires pour un bon déroulement des activités académiques», a-t-il laissé entendre.

S’agissant du secteur du développement rural (composé des Ministères en charge de l’agriculture, des ressources animales et de l’environnement, de l’eau et l’assainissement), il bénéficie d’une allocation budgétaire de 116,4 milliards de FCFA en 2023, correspondant à une part relative de 5,0%, a affirmé le ministre Nacanabo.

Sur le volet humanitaire, il a noté que le domaine de l’humanitaire a bénéficié d’un montant de 48,6 milliards de FCFA en 2023, représentant 2,1% du budget de l’Etat.

