SIAO 2023 : Le pays d’honneur présent, mais un peu plus absent dans les stands

Plus de 350 artisans issus de 24 pays exposent depuis le 27 janvier 2023 au compte de la 16ème édition du SIAO, avec la Côte d’Ivoire comme invité d’honneur. A l’ouverture, les bruits ont couru faisant état de la non représentation du pays d’honneur notamment à cause du constat de l’absence de leurs autorités. Dans nos tournées, ce jeudi 2 février 2023, une équipe de Burkina 24 présente un constat de la présence effective du pays d’honneur.

Questionné sur le sujet, le ministre en charge du commerce Serge Poda a affirmé à l’ouverture de la 16ème édition sa satisfaction de la représentation du pays par les experts et les artisans exposants, tout en donnant une explication à cette absence des autorités (report de l’édition).

En tout cas, le moins qu’on puisse dire, c’est que cette représentation est effective même si elle est presque inaperçue. En effet, sur 4 stands visités il y a que le pavillon Arc-en-ciel que quelques uns des stands ivoiriens sont aperçus. Dans plusieurs pavillons, plusieurs places censées être occupées par ce pays restent vides et cela sur presque des allées entières. Dans d’autres, ces mêmes places sont occupées par des exposants venus d’autres pays.

Pourtant en qualité de pays d’honneur, ce pays était sensé être visible dans plusieurs salles même si nous n’avons pas exactement le nombre de places qui leur étaient réservées.

Il faut noter que plusieurs autres pays sont beaucoup plus visibles dans les stands dont le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, etc.

SIAO 2023, édition dans une situation sécuritaire difficile. A cet effet une collecte de fonds est initiée à l’entrée des salles d’expositions pour soutenir les personnes vulnérables.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

