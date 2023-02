FESPACO 2023 : Le Comité d’organisation reçoit les bénédictions du Mogho Naaba

0 Partages Partager Twitter

A deux semaines de la 28e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le comité d’organisation s’attèle pour une édition riche en couleurs. Ce vendredi 10 février 2023, accompagné du ministre en charge de la culture, ils se sont dirigés dans le palais du Mogho Naaba Baongo, pour bénéficier des bénédictions de celui-ci.

Dans l’optique de mener à bien l’organisation de la 28ème édition du FESPACO, Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre de la communication, de la culture, des arts et du Tourisme, en compagnie d’une délégation du comité national d’organisation était chez le Mogho Naaba Baongo. Cette visite s’inscrit dans le cadre de bénéficier des bénédictions et conseils auprès du Roi pour la bonne marche du festival.

Du 25 février au 4 mars 2023, la capitale du cinéma africain vibrera aux couleurs du cinéma, avec la 28e édition du Festival panafricain, du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. A l’orée de ce grand rendez-vous cinématographique, le comité d’organisation met les petits plats dans les grands pour une belle édition. C’est dans cette veine qu’accompagné du patron en charge de la culture, ils se sont rendus chez Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo.

« Parce qu’organiser le FESPACO dans un contexte ordinaire n’est pas chose aisée et dans un contexte particulier que nous connaissons, marqué par l’insécurité, on a encore besoin véritablement de son soutien et de ses bénédictions », a justifié Jean Emmanuel Ouédraogo.

Pour ce qui est des bénédictions, le Mogho Naaba en a données en abondance. De même, il se dit honoré, et surtout reste confiant que le comité d’organisation fera un travail à la hauteur des attentes.

« Vous avez la lourde tâche d’organiser ce festival, mais sa réussite nous incombe à tous. Vous avez donc mes bénédictions, et que tous participants viennent et repartent en paix. Aux médias, je leur souhaite de donner les bonnes informations qui vont élever le Burkina Faso aux yeux du monde entier », a-t-il souhaité.

Pour rappel, la 28e édition du FESPACO se tiendra du 25 février au 4 mars 2023, sous la thématique « Cinéma d’Afrique et culture de la paix ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Pour Burkina 24

