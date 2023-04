Paysage médiatique : oxygènemag.info fait peau neuve !

0 Partages Partager Twitter

Le site web d’information culturelle oxygènemag.info brille d’un nouveau visage. Le site relooké a été présenté le mardi 4 avril 2023, devant un parterre d’invités. Cette innovation entend imposer le média dans l’univers médiatique du Burkina Faso.

Depuis 2019, le site web culturel par excellence, Oxygène Mag a vu le jour pour contribuer à l’essor de la culture du Burkina Faso. Reportages, critiques, suivis étaient entre autres les spécialités du site. Pour étendre sa visibilité et s’imposer dans le paysage médiatique burkinabè, le site web s’est doté d’un nouveau visage avec de nouveaux menus.

« L’objectif ce n’est plus uniquement les reportages culturels, nous avons aussi les plages où les partenaires peuvent s’abonner ou éventuellement présenter leurs produits. Donc, il y a aussi l’aspect commercial puisqu’avant on se concentrait uniquement sur la rédaction, maintenant c’est l’audiovisuel, et il y a la possibilité de faire passer également des plages commerciales », a expliqué d’entrée le directeur de publication de Oxygène Mag, Hervé David Honla.

Dans un milieu qui regorge pas mal de journaux en ligne, le directeur de publication du site relooké dit avoir sa touche pour faire de son média l’un des plus prisés de la sphère médiatique. « La particularité de Oxygène Mag, c’est le fait qu’il est beaucoup plus spontané, et nous privilégions beaucoup plus les analyses, les critiques, les sujets d’initiatives personnelles. Nous avons aussi un éditorial qui pousse véritablement à l’analyse.

La 2e chose, nous voulons mettre l’aspect JRI en avant, c’est-à-dire faire des grands reportages, visuels où on a la possibilité de faire interagir les acteurs culturels. En dernière position dans cette particularité, nous voulons qu’une fois de plus les acteurs culturels, notamment les artistes puissent faire des publireportages pour leurs œuvres… C’est de professionnaliser l’industrie musicale dans son ensemble, même au niveau de la rédaction », a-t-il énuméré.

Sacrée meilleure journaliste culturelle de l’année au Faso Musique Awards 2022 (FAMA), Aïda N’Douanmou est la rédactrice en chef de l’organe. A l’entendre, la rénovation du site web rime avec de nouveaux défis, par ailleurs, elle compte bien remonter toutes attentes avec la crédibilité qu’offre le joyau.

« En tant que journaliste cela va m’apporter beaucoup de connaissances et surtout beaucoup d’expériences. Cela va me permettre de m’affirmer en tant que journaliste culturelle. Étant la rédactrice en chef, cette rénovation va me permettra de relever les défis et surtout d’être plus crédible aux yeux de nos partenaires et autres médias. Ce nouveau site nous apporte une autre vision de travail », a-t-elle mentionné.

Le site web oxygènemag.info est la filiale de Oxygène Groupe SARL, qui œuvre dans l’évènementiel, notamment avec les 12 PCA et bien d’autres.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

