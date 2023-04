Bertrand Traoré : « Nous voulions vraiment gagner le match »

0 Partages Partager Twitter

Bertrand Traoré s’est exprimé sur la rencontre face à Leicester le mardi 4 avril 2023 pendant laquelle il a marqué un joli but lors des dernières minutes de jeu. Berto espère ainsi aider l’équipe à aller de l’avant.

« Belle victoire, trois points et je suis de nouveau sur la feuille de match, donc je suis très content. C’est toujours ce dont vous rêvez lorsque vous venez en tant que remplaçant, essayez d’avoir un impact, essayez d’aider l’équipe », s’est-il exprimé. Le but de Bertrand Traoré permet à Aston Villa, entraînée par Unai Emery de réaliser son sixième match sans défaite. Le dernier but de Bertrand Traoré à Aston Villa remonte au mois de mai 2021.

« J’ai eu la chance »

Mais le plus important pour lui, c’est d’avoir aidé l’équipe : « J’entrais et nous faisions match nul 1-1, nous voulions vraiment gagner ce match alors j’ai essayé d’aider l’équipe autant que possible. J’étais content, j’ai eu de la chance aussi d’avoir été récompensé par le but de la victoire ».

L’objectif de Aston Villa, classé 7e est de finir au plus haut possible du classement. « Nous avons une bonne équipe de joueurs et d’amis, donc nous sommes en bonne voie et nous sommes bien placés. Nous avons une bonne ambiance sur et autour du terrain, c’est vraiment important pour la suite de la saison et pour l’avenir de cette équipe », a ajouté Bertrand Traoré.

