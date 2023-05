Développement économique des jeunes et femmes : L’ADEJEFF dresse son bilan de 3 ans d’activités

0 Partages Partager Twitter

publicite

L’association pour le développement économique des jeunes et femmes du Faso (ADEJEFF) a dressé le bilan de ses trois ans d’activités. C’était ce vendredi 26 mai 2023 dans la commune de Komsilga.

La suite après cette publicité

L’association pour le développement économique des jeunes et femmes du Faso (ADEJEFF) est une structure qui octroie des microcrédits. Après trois années d’activités, l’heure était au bilan. A travers l’octroi de microcrédits, l’ADEJFF participe à l’épanouissement financier et social de ses membres.

Le président de l’ADEJEFF, Yamnere Raoul Zoungrana, a précisé que l’association a beaucoup soutenu les membres dans le cadre de leur épanouissement. « L’association a pu accompagner ses membres pour l’acquisition de 51 motos. Les prêts octroyés au sein de l’association sont sans garanties », a-t-il indiqué.

En plus de ses activités d’octroi de crédits en faveur de ses membres, l’association a mené des activités caritatives. « L’organisation des dons de sang, la réfection du portail du commissariat de Police de Komsilga, la construction des toilettes pour la gendarmerie de Komsilga, la réfection des fenêtres de la préfecture de Komsilga », ont constitué entre autres les activités que l’association a menées.

Au regard du contexte sécuritaire et humanitaire, l’association a également fait des dons de vivres aux familles des VDP de la commune qui se sont engagées dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, selon le président de l’association, l’organisation rencontre des difficultés qui impactent leurs initiatives. Il s’agit, entre autres, du recouvrement des prêts.

Pour ce qui est des actions futures, Yamnere Raoul Zoungrana a relevé que « l’ADEJEFF compte accompagner ses membres pour l’acquisition de certains biens notamment les téléphones portables, le riz et d’autres produits de consommations qu’ils peuvent acquérir avec des modalités de paiement souples ».

En rappel, l’Association pour le développement économique des jeunes et femmes du Faso (ADEJEFF) a été créée en 2020 pour œuvrer au développement économique des jeunes et des femmes par l’octroi de microcrédits. Elle compte à ce jour plus de 730 membres.

Mireille ZONGO (stagiaire)



Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

publicite