Commémoration de la Journée internationale de la santé et l’hygiène menstruelles 2023 : Les élèves et filles du Burkina comptent sur le soutien de tous pour leur bien-être

A Kokologho, province du Boulkiemdé, dans la région du Centre-ouest, il a été commémoré, par anticipation, le vendredi 26 mai 2023, la 7e édition de la Journée internationale de la santé et l’hygiène menstruelles (JISHM). Joseph André Ouédraogo, ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, a présidé ladite cérémonie.

Le représentant de la représentante résidente de l’UNICEF au Burkina Faso, Saidou Diallo, est revenu sur l’importance que revêt la commémoration de la Journée internationale de la santé et l’hygiène menstruelles (JISHM).

« La Journée internationale de la santé et l’hygiène menstruelles a été créée pour sensibiliser sur les défis auxquels sont confrontées des millions de filles et femmes dans le monde lorsqu’elles font face à leur menstruation. C’est une occasion de mettre en lumière les inégalités persistantes, les stigmatisations et les tabous qui entourent la menstruation, et de rappeler que chaque fille et chaque femme a le droit de vivre cette période de manière sûre, saine et digne », a-t-il rappelé.

Le choix de Kokologho pour la célébration de ladite Journée, « pour encourager la région du Centre-ouest et faire un clin d’œil spécifique à l’effort fait dans ladite province pour rejoindre celle de la Sissili à avoir le statut fin de la défécation à l’air libre », a avancé M. Diallo, qui a par ailleurs fait noter des acquis remarquables après 7 années de célébration.

« Après 7 ans de célébration, nous avons ensemble atteint des résultats notables tels que l’engagement accru des autorités, la réduction des tabous autour des menstrues, la présence d’un dispositif de gestion et de suivi de la gestion hygiénique des menstrues (GHM) dans chaque province, la mise à disposition de latrines institutionnelles dotées de cabine GHM, la maitrise de la confection des serviettes lavables par plusieurs structures et l’existence d’un plan type de cabine GHM au plan national, sans compter le nombre d’élèves sensibilisés au nombre de 58 000 », a-t-il indiqué.

L’arbre ne devrait cependant pas cacher la forêt, estime M. Diallo. « Malgré ces acquis, les défis demeurent et nécessitent plus d’engagement. En effet, seulement 6% d’écoles primaires et 5% des structures post-primaire et secondaire sont touchées par la GHM ; seulement 3% du personnel éducatif du primaire et 4% du post-primaire sont formés aux questions de la GHM, et 8% des latrines au niveau scolaire sont équipées de cabines de GHM.

L’hygiène menstruelle est un enjeu crucial pour le bien-être et l’autonomisation des filles et des femmes. Pourtant, au Burkina Faso, les barrières culturelles, sociales et économiques les empêchent d’accéder aux produits hygiéniques appropriés, aux installations sanitaires adéquates et à l’éducation sur la menstruation. Ces barrières ont des conséquences néfastes sur la santé, l’éducation, l’estime de soi et leur participation pleine et entière dans la société », a-t-il déploré.

Il a exhorté les autorités présentes (ministres, Président de délégation spécial ‘’PDS’’, chefs coutumiers) « à continuer à accorder une attention prioritaire à cette question et à intégrer des politiques et des programmes spécifiques pour promouvoir l’hygiène menstruelle ».

« Nous comptons sur vous… »

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Joseph André Ouédraogo, le thème de la 7e édition, « Pour une gestion hygiénique des menstrues efficiente et accessible à toutes, JE M’ENGAGE », engage à approfondir la réflexion et à définir des actions claires et pertinentes sur la gestion hygiéniques des menstrues.

Il a alors réitéré l’engagement de son département « à promouvoir l’éducation à la santé et l’hygiène menstruelles dans les établissements scolaires, à travers l’intégration de thèmes émergents dans le nouveau référentiel de développement de l’éducation ».

« Nous comptons sur vous chers parents, nous comptons sur vous chers éducateurs, nous comptons sur vous chers leaders pour restaurer notre dignité, améliorer notre santé, notre éducation. En un mot, notre bien-être », a déclaré Honorine Kabré, élève au lycée départemental de Kokologho, au nom des élèves/filles du Burkina Faso.

La célébration a aussi été ponctuée par un sketch, une séance de démonstration du port de la serviette hygiénique et une visite guidée de stands. Était également présent, le ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, Dr Augustin Kaboré. Pour rappel, la Journée internationale de la santé et l’hygiène menstruelle est célébrée le 28 mai de chaque année.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

