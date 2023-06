Finale Coupe CAF : « L’équipe va tout donner demain pour remporter le trophée » (Stéphane Aziz Ki)

0 Partages Partager Twitter

Le Burkinabè sociétaire de Young Africa de la Tanzanie disputent la finale retour de la Coupe de la Confédération ce samedi 3 juin 2023 contre l’USM Alger. Au Match aller disputé en Tanzanie, les Algériens avaient pris l’avantage en s’imposant par 2 à 1. Convoqué en conférence de presse d’avant-match, Stéphane Aziz Ki s’est montré déterminé.

« La préparation se passe bien. L’équipe travaille bien pour le match de demain. Tous les joueurs sont prêts parce que c’est pour ces genres de moment qu’on travaille. Ce moment, c’est demain. Notre dernier jour de préparation avant le match, c’est aujourd’hui. Je peux dire que l’équipe est prête », s’est exprimé le Burkinabè Stéphane Aziz Ki, à la veille de la finale qui oppose Young Africa à l’USM Alger. Au match aller, les Algériens s’étaient imposés sur la marque de 2 à 1 en déplacement.

Malgré ce retard au score, Aziz Ki s’est montré confiant : « C’est quelque chose qu’on attend depuis longtemps. Pour nous-mêmes, pour la famille, pour le pays, pour tout le monde. Pour moi spécialement, il y a quelque chose de plus parce que c’est la première fois que j’arrive dans l’équipe. C’est la première fois que tu es en finale. Tu dois tout donner. J’ai foi. L’équipe va tout donner demain pour remporter le trophée ».

Stéphane Aziz Ki, par ailleurs convoqué par Hubert Velud pour disputer le match des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Cap Vert le 18 juin prochain se dit chanceux. Il compte donc donner le meilleur de lui-même. « Dans le football, quand tu joues, c’est toujours pour gagner plus. Plus de trophées, entré plus dans l’histoire. Je n’ai pas de pression. Mais pour moi, c’est donner le meilleur de moi-même, montrer le meilleur Aziz Ki ».

