Fonds de soutien patriotique : Deux communes de la région du Sahel contribuent à hauteur de 8.510.000 Francs CFA

𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞, 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐞́𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞́, 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐁𝐨𝐮𝐤𝐚𝐫𝐞́ 𝐙𝐎𝐔𝐍𝐆𝐑𝐀𝐍𝐀, 𝐚 𝐫𝐞𝐜̧𝐮, 𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐢 𝟎𝟐 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐚̀ 𝐎𝐮𝐚𝐠𝐚𝐝𝐨𝐮𝐠𝐨𝐮, 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐒𝐚𝐡𝐞𝐥, 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝟕 𝟑𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐅 𝐂𝐅𝐀 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝟏 𝟏𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐅 𝐂𝐅𝐀, 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐮 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬, 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞́𝐛𝐫𝐚𝐧𝐥𝐞́𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐒𝐚𝐡𝐞𝐥.

Les filles et fils de ces deux communes, malgré l’impact du terrorisme dans leurs localités, n’ont pas voulu rester en marge de l’appel du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. En effet, ils ont manifesté leur soutien en allant effectuer ces versements dans le compte du Fonds de soutien patriotique.

Les porte-paroles des deux délégations ont remercié le Ministre ZOUNGRANA pour sa disponibilité. Ils ont, en outre, salué le Gouvernement, les Forces de Défense et de Sécurité et les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) pour leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont réaffirmé leur soutien au Gouvernement de la Transition dans la lutte sans merci contre les forces du mal.

Le Ministre Boukaré ZOUNGRANA a, au nom du Gouvernement, salué ces différentes contributions et a soutenu que le Burkina Faso va « gagner cette guerre qui nous a été imposée ». « C’est un signal fort parce que ces localités sont des symboles de résilience, de résistance et aussi de combattivité contre le phénomène terroriste et ses méfaits », a indiqué le Colonel ZOUNGRANA.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐌𝐀𝐓𝐃𝐒

