Burkina Faso : Le traitement des détenus dans le viseur de la Commission nationale des droits humains (CNDH)

Le mécanisme national de prévention de la torture et la restitution du rapport des visites des lieux de privation de liberté est en discussion à travers un atelier du 4 au 5 juillet 2023 à Ouagadougou. Cette rencontre a été initiée par la commission nationale des droits humains (CNDH) au profit des acteurs de la chaine pénale.

Durant 48 heures, les participants vont réfléchir sur le mécanisme national de prévention de la torture et la restitution du rapport des visites des lieux de privation de liberté. La présidente de la commission des droits humains (CNDH), Gonta Alida Henriette Da, a fait comprendre que cette rencontre rentre dans le cadre de la prévention de la torture qui est également un mécanisme de protection et de défense des droits humains.

Par ailleurs, elle a laissé entendre que cet atelier vise à faire d’une pierre trois coups. C’est-à-dire le lancement du mécanisme national de prévention de la torture, la restitution du rapport des visites de privation de liberté et la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture.

« Quand on parle de mécanisme de prévention de la torture, cela s’exerce surtout dans les lieux de privation de liberté. Il s’agit, entre autres, des prisons, des cellules de garde-à-vue, des centres de détention pour étrangers ou requérants d’asile, des centres pour mineurs, institutions psychiatriques, cellules pour le personnel militaire et tout autre lieu de privation. Ces lieux sont susceptibles d’être des endroits où on peut pratiquer la torture et les pratiques inhumaines de ces personnes », a souligné la présidente de la CNDH.

En outre, elle a indiqué que la CNDH a eu à faire des visites dans des cellules de garde à vue, des unités de Police, de gendarmerie ainsi que dans les maisons d’arrêts. Elle a noté qu’il y a beaucoup d’effort à faire dans les lieux de privation notamment dans les conditions hygiéniques.

« Quand on met quelqu’un dans un lieu de privation et que l’on n’arrive pas à assurer son alimentation, c’est un problème. Aussi étant dans un lieu où même pour se soulager c’est un problème, cela est également une torture morale que l’on inflige à autrui », a relevé Gonta Alida Henriette Da.

Elle a laissé entendre que désormais des visites inopinées vont se faire dans les lieux de privations de liberté.

« C’est aussi notre manière de dire également aux autorités que c’est le top départ pour nous de pouvoir faire des visites notifiées et inopinées dans tous les lieux de privation des libertés. Donc, cela fera la visibilité et les autorités compétentes sauront dès maintenant que tous les lieux de privation de liberté, la CNDH ira monitorer la question des droits humains dans ces lieux », a-t-elle déclaré.

Samiratou ZARE

Clara TUINA

Pour Burkina 24

