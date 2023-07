Burkina : Quatre présumés malfrats dans les filets de la Police Nationale

publicite

Des engins à deux (02) roues, un (01) tricycle, des clés USB et des appareils électroménagers, sont, entre autres objets qui composent le butin saisi par la Police nationale des mains d’individus présumés délinquants dont l’âge est compris entre 30 et 42 ans.

Au nombre de quatre (04) personnes, tous des repris de justice, ce réseau qui écumait les populations de Rimkiéta, Kilwin, Bas-Yam, Saaba et Pouytenga a été démantelé par le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 de la ville de Ouagadougou grâce à la collaboration des populations.

Spécialisés dans plusieurs infractions telles les vols, effractions de domiciles, recel et faux et usage de faux, ces malfaiteurs agressaient, généralement dans la nuit, leurs victimes sur les voies publiques ou, s’introduisaient dans les domiciles et s’emparaient des biens qui s’y trouvaient, notamment les engins à deux roues.

Les numéros de série des engins volés étaient ensuite modifiés par certains d’entre eux qui se chargeaient également d’établir de faux certificats de mise en circulation (CMC) en vue de les mettre en vente sur le marché, soit directement à des clients ou à des receleurs résidents dans d’autres localités du pays.

La Police Nationale tient à remercier la population pour sa collaboration qui a permis d’atteindre ce résultat. Par ailleurs, elle invite tous les citoyens à plus de prudence et de vigilance dans leurs déplacements nocturnes sur les voies publiques, en l’occurrence dans les endroits non ou mal éclairés.

Aussi, les numéros verts que sont les 17, 16 et 1010 sont toujours disponibles pour enregistrer toutes les dénonciations des cas suspects qui viendraient à être constatés.

Source : Police Nationale

