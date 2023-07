La Douma souhaite une coopération active et productive entre la Russie et le Burkina Faso

Ouagadougou, 14 juillet 2023 (AIB)-La Douma d’État a souhaité ce vendredi, une coopération active et productive entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso.

Le Premier ministre burkinabè Me Apollinaire Kyelem de Tambela a reçu vendredi soir, une délégation de la Douma d’État russe (chambre basse du Parlement).

La cheffe de la délégation Natalia Krasovskaya a prôné une coopération active et productive entre son pays et le Burkina Faso. Selon elle, l’intérêt de la Russie pour l’Afrique et en particulier pour le Burkina Faso, est immense.

Natalia Krasovskaya a dit attendre le pays des Hommes intègres au sommet Russie-Afrique, prévu du 26 au 29 juillet 2023 à Saint Petersbourg. Mme Krasovskaya, par ailleurs conseillère du vice-président de la Douma, espère que les relations entre les deux pays vont continuer au-delà du sommet.

Elle a aussi affirmé avoir discuté d’éducation, de culture, d’économie et bien d’autres sujets avec le Premier ministre Kyelem. A cet effet, Natalia Krasovskaya a annoncé le projet d’un Festival de cinéma africain en Russie.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

