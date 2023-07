Construction et réhabilitation des infrastructures sportives : Burkina Yîn-wisgr Meta, la nouvelle structure en charge

publicite

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a présidé le mercredi 19 juillet 2023 le Conseil des ministres qui a examiné plusieurs dossiers. Parmi ces dossiers, un projet de décret portant création, attributions et fonctionnement de Burkina Yîn-wisgr Meta (B.Y.M.). La structure a pour mission d’assurer le développement des infrastructures sportives civiles et la promotion de la médecine du sport.

L’adoption de ce décret permet la création de Burkina Yîn-wisgr Meta en vue d’optimiser la gestion des infrastructures sportives pour plus d’efficacité et d’efficience.

De façon spécifique, cette structure est chargée, entre autres, de réaliser et/ou réhabiliter les infrastructures sportives de l’Etat, de contrôler la conformité des constructions des infrastructures sportives avec les normes de sécurité et d’hygiène en vigueur et d’élaborer les normes techniques, la classification et le répertoire des infrastructures et équipements médico-sportifs, sportifs et de loisirs.

« L’adoption de ce décret permet à Burkina Yîn-wisgr Meta de se doter de textes règlementaires pour accomplir efficacement ses missions, conformément aux dispositions du décret n°2014-613/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des Etablissements publics de l’Etat à caractère administratif », stipule le rapport du conseil des ministres.

Cette nouvelle structure est une fusion de l’Office de gestion des infrastructures sportives (OGIS), de l’Office de gestion du Palais des sports de Ouaga 2000 (OGPSO 2000), du Centre national médico-sportif (CNMS) et du Secrétariat technique des infrastructures sportives et de loisirs (ST/ISL).

