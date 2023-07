Terrorisme : « On n’a pas suffisamment anticipé » (Barthélémy Simporé)

Les membres du Centre National d’Études Stratégiques (CNES-BF) ont organisé un déjeuner de presse ce lundi 24 juillet 2023 dans le but de parler des missions dudit centre mais également de la première édition du forum de la recherche stratégique autour de la problématique de l’anticipation stratégique. Ce forum qui s’ouvre le jeudi 27 juillet 2023 à Ouagadougou est placé sous le thème « Ruptures et anticipation stratégiques : défis, enjeux et postures pour les États ».

Le forum de la recherche stratégique autour de la problématique de l’anticipation stratégique a pour objectif de renforcer la capacité des États africains en général, sahéliens en particulier, à mieux comprendre et anticiper les ruptures et surprises stratégiques en vue de relever les défis qu’elles posent et apporter des réponses appropriées aux enjeux qu’elles soulèvent.

Parlant de l’anticipation et l’avènement du terrorisme au Burkina et au Sahel, le directeur général du centre national d’études stratégiques, le général de brigade Barthélemy Simporé a laissé entendre que le terrorisme apparaît aujourd’hui comme un révélateur d’un certain nombre d’insuffisances de la gouvernance des États africains.

« Vous voyez bien qu’on se rend compte de ce fait, toutes ces vulnérabilités de notre environnement profitent au terrorisme. Mais si le terrorisme arrive à progresser, c’est parce que la réflexion sur nos propres vulnérabilités n’a pas été suffisante pour prendre des mesures préventives et permettre donc de répondre plus efficacement à cette menace », a-t-il avancé.

Pour l’ancien ministre de la défense, cela ne veut pas dire qu’avant, il n’y avait pas de l’anticipation mais elle n’a pas été de taille. « On ne dit pas qu’il n’y avait pas d’anticipation, pas du tout, il y en avait. Mais c’est dire qu’on n’a pas suffisamment anticipé sur ces menaces », a-t-il affirmé.

Évoquant la notion de « partenaire stratégique », le général Simporé a expliqué qu’un partenaire est dit stratégique d’un État si celui-ci fait partie des approches de cet État pour résoudre un certain nombre d’objectifs.

« Tous ceux qui peuvent vous aider à résoudre sur le plan international les questions de défense et de politique extérieure, ce sont des partenaires stratégiques. Les grands pays avec lesquels vous travaillez. Mais aussi tout ce qui concerne votre politique intérieure que l’économie que vous pouvez avoir des partenaires stratégiques », a-t-il expliqué.

Selon la directrice adjointe du CNES, Dr Balima Sampala, la crise sécuritaire au Burkina et au Sahel est dans un processus de « bandisation » du djihadisme « qui se joue complètement sur toutes nos frontières telles qu’elles sont édictées (…) Du coup, la plus grande recommandation est celle d’aller vers la régionalisation de la solution. Qui dit régionalisation de la solution dit une dimension diplomatique très importante dont on ne peut faire l’économie ».

Le CNES veut faire du forum de la recherche, un rendez-vous qui devra réunir chaque année des experts et des institutions pour mener des réflexions en vue de proposer des réponses aux problèmes sécuritaires auxquels font face les pays africains. Pour cette première édition, au moins 150 participants internationaux et nationaux sont attendus.

