Chemin de fer : SITARAIL annonce la reprise de la voie ferrée du Passage à niveau Boulevard Che Guevara (vers la SONAGESS Larlé)

publicite

0 Partages Partager Twitter

SITARAIL, dans un communiqué, informe les usagers de la route qu’elle entreprendra, avec l’appui des autorités communales de Ouagadougou, des travaux de reprise de la voie ferrée du Passage à Niveau (PN), sur le Boulevard Che Guevara (côté Nord de la SONAGESS quartier Larlé).

La suite après cette publicité

Ces travaux se dérouleront selon les dates et horaires suivants :

– Vendredi 28 au samedi 29 juillet 2023, de 20h à 10h : Dépose et pose du PN ;

– Vendredi 04 au samedi 05 août 2023, de 20h à 06h : Nivellement du PN ;

– Vendredi 11 août à 20h, au lundi 14 août 2023 à 06h : Bétonnage du PN.

Durant ces tranches horaires, les circulations routières menant à ce tronçon du Boulevard Che Guevara seront déviées.

Toujours selon le communiqué, SITARAIL s’excuse des désagréments que ces travaux pourraient occasionner et sait compter sur l’indulgence des usagers de la route pour le bon déroulement des travaux qui, à termes, contribueront à sécuriser durablement ce PN et y faciliteront les circulations routière et ferroviaire.

publicite