Discours du Capitaine Ibrahim Traoré à la tribune de Saint Petersbourg : L’écrivain Adama Siguiré donne son appréciation

Après le discours tenu par le président de la transition burkinabè, en terre russe, l’écrivain et analyste politique burkinabè Adama Amadou Siguiré s’est exprimé à propos, sur les antennes de la RTB.

« J’ai vu un discours marqué par deux choses, la sincérité et un discours marqué par la véracité. Diplomatiquement, on peut avoir quelque chose à dire, mais moi je suis très satisfait parce que c’est un discours sincère et véridique. C’est le discours d’un jeune, et un jeune doit parler comme ça surtout quand il assure une grande mission comme celle de chef d’Etat », a laissé entendre Adama Amadou Siguiré.

Ainsi, il s’inscrit en droite ligne avec le président de la transition, Capitaine Ibrahim Traoré, quand il a exprimé le besoin des pays africains en partenaires fiables.

« Les pays africains ont besoin de partenaires, mais pas les partenaires qui vont les prendre en charge, parce que la prise en charge, ce temps est dépassé. On ne peut pas comprendre qu’au 21e siècle on continue encore de recevoir des aides alimentaires, surtout le Burkina Faso, un pays agricole à près de 80% et nous avons des terres fertiles », a soutenu l’écrivain.

Pour terminer, il a salué l’engagement du chef de l’Etat fondé sur le peuple pour une victoire contre le terrorisme. « Il montre sa détermination et son engagement à mener cette guerre en comptant sur tout le peuple burkinabè », a conclu Adama Amadou Siguiré.

Source : JT du 20h de la RTB, vendredi 28 juillet 2023

