Burkina Faso : Le consul honoraire du Bénin installé dans ses fonctions

Le consul honoraire du Bénin au Burkina Faso Innocent Honorat Zodjihoue a été officiellement installé dans ses fonctions ce samedi 5 août 2023 à Ouagadougou.

Nommé en conseil des ministres le 18 janvier 2023, Innocent Honorat Zodjihoue, consul honoraire du Bénin au Burkina Faso a été présenté et installé officiellement ce jour. Dès l’entame de ses propos, il a décliné son objectif principal qui est de créer les conditions susceptibles de favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble entre la communauté béninoise et celle burkinabè.

« Ma feuille de route c’est d’unir tous les Béninois vivant au Burkina Faso, que nous soyons tous unis et que la communauté béninoise soit reconnue comme une communauté sœur du Burkina Faso », a lancé Innocent Honorat Zodjihoue.

En outre, le consul honoraire a annoncé un certain nombre de projets qu’il compte réaliser pendant sa mission. Il s’agit entre autres d’un voyage des hommes et femmes d’affaires et artisans du Burkina Faso en terre béninoise et vice-versa. L’autre projet consiste à la mise en disposition d’un site dénommé « La cité de la diaspora béninoise du Burkina Faso ».

« Cette démarche fait suite au constat que nos compatriotes vivant au Burkina Faso, de retour au pays, ont des difficultés à se loger. Aussi, dans le but d’acquérir des parcelles au Bénin, ils sont parfois mal orientés voir arnaqués. Ce projet prendra donc en compte les douze départements du Bénin pour permettre à chaque compatriote d’acquérir sa parcelle et d’en jouir pleinement », a-t-il détaillé.

Le ministre des affaires étrangères à travers son représentant Zakaria Yabré a félicité le nouveau consul honoraire et l’a exhorté à user de force, de courage et de détermination pour arriver à bout de ses prérogatives. Quant à la présidente de l’Union des Béninois au Burkina Faso (UBBF) Gbaguidi/ Djikpeto Bernadette, elle a demandé à tous ses compatriotes de faire preuve de discipline, d’union et de patriotisme pour faciliter le travail du consul honoraire.

Innocent Honorat Zodjihoue est titulaire d’un diplôme Supérieur informatique et détient une spécialisation en système de Gestion Électronique Documentaire (SGED). Il est également détendeur d’un Master en Gestion de projets de développement. Aussi, est-il responsable depuis une dizaine d’années du partenariat de formation entre COMPASS, l’Université Laval et l’ENAREF au Burkina Faso et dans les pays de l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale francophone.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

