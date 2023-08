Ceinture verte : L’association «Vivre ensemble» de la cité Azimmo Ouaga 2000 met en terre une centaine de plants

publicite

« Un résident, un arbre». C’est à travers ce slogan que les résidents de la cité Azimmo Ouaga 2000, réunis au sein de l’association «Vivre ensemble», ont prévu de mettre en terre, ce samedi 12 août 2023, une centaine de plants. Rendez-vous a été pris à la ceinture verte de Ouagadougou jouxtant le côté sud de leur cité.

Désiré Bationo, président de l’association «Vivre ensemble» des résidents de la cité Azimmo Ouaga 2000, a fait savoir que la présente journée de plantation d’arbres s’inscrit dans le cadre d’un projet de reverdissement de la ceinture verte de Ouagadougou, voisine à leur cité.

« Cette journée de plantation d’arbres est la première d’un vaste projet de reverdissement de la ceinture verte de Ouagadougou qui est attenante à notre cité. Il se trouve que cette ceinture verte est l’objet de dégradation, d’occupation sauvage, de nuisance pour tous les résidents.

Donc il était impératif d’adjoindre cet impératif de salubrité à une activité de reverdissement de la zone qui est une activité programmée dans notre plan d’action pour le mandat», a-t-il indiqué.

20 hectares prévus pour ce projet de reverdissement, il s’agit aujourd’hui, des dires du président de l’association, de commencer sur 1/2 hectare. « Il s’agit aujourd’hui pour nous de commencer, sur 1/2 hectare, un vaste projet qui va aller sur 20 hectares et pour lequel nous allons nous associer des partenaires qui doivent venir nous aider à redonner de la verdure à la ceinture verte de Ouagadougou.

Nous voulons avoir des partenariats, reverdir la zone et apporter un meilleur cadre de vie à nos enfants, à nos familles, à nos habitations», a dit en sus M. Bationo laissant entendre qu’entre 120 et 150 cail-cédras sont concernés pour l’opération du jour.

L’association, pour la réussite du projet, a désigné un comité dénommé « comité vert ». Mamata Saré/Fofana est la présidente dudit comité. « Le rôle du comité s’inscrit dans la stratégie de l’association pour contribuer au reboisement de l’espace vert qui fait face à des défis de dégradation », a-t-elle expliqué, invitant l’ensemble des ménages de la cité et environnants à garder la ceinture verte saine et profitable à tous.

Abdel Aziz Yéyé, Lieutenant des Eaux et forêts en service à la Direction régionale de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement du Centre, a salué et a encouragé l’initiative. « C’est une initiative à saluer et à encourager. Vivement que d’autres habitants emboîtent le pas», a-t-il apprécié.

L’initiative pour lui est d’autant plus salutaire en ce sens qu’elle va « contribuer fortement à la restauration du couvert végétal, qui a été fortement endommagé ces dernières années». Les résidents ont, pour rappel, été initiés à la technique de plantation d’arbres.

L’association, selon son président actuel, existe il y a bientôt une dizaine d’années et regroupe près de 1000 foyers que constitue la cité Azimmo Ouaga 2000, même si en réalité, ils ne sont qu’à un peu plus des 1/3 de ce nombre.

« Notre objectif, c’est d’arriver, d’ici la fin de mandat, à réaliser une mise en réseau des 1000 foyers. Ce qui va nous permettre d’avoir une plus grande force d’action et de plus grandes ressources qui pourront nous permettre d’envisager de gros projets que nous avons à savoir clôturer la cité », a confié Désiré Bationo.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

