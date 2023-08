Burkina Faso : Des journalistes à l’école de la gouvernance climatique 

publicite

Envirinfos avec l’appui de NetOne a initié un atelier de formation sur les notions et outils d’analyse de la gouvernance climatique ce samedi 12 août 2023 à Ouagadougou. Cette formation destinée aux journalistes et communicateurs burkinabè a été placée sous la thématique « médias et gouvernance climatique ».

Des journalistes et communicateurs ont été outillés au vocabulaire du changement climatique dans le cadre d’une formation organisée par Envirinfos et NetOne sous la thématique « médias et gouvernance climatique ». Ils étaient au total plus d’une vingtaine de journalistes et communicateurs à avoir été formés par Athanase Péléga Kinda, facilitateur NDC partnerhip et formateur, sur le vocabulaire des changements climatiques et des bonnes pratiques de gouvernance climatique.

Cette formation a été faite à la fois en présentation et en exercice de groupe. Pour Athanase Péléga Kinda, plusieurs processus entrent en droite ligne dans la prise en compte de la gouvernance climatique.

« Il faut tenir compte de la localité et la période de mise en œuvre du référentiel qui sera issu de l’analyse ; Identifier les types de gouvernance (administrative, politique, locale, économique…) ; Faire une option d’une gouvernance donnée ; Identifier les composantes clés ou unités d’exposition de ladite gouvernance », a-t-il indiqué.

Même si ces processus de prise en compte de la gouvernance climatique passent par des méthodologies, il a reconnu cependant que les Hommes de médias constituent une source privilégiée pour pouvoir communiquer avec les populations afin d’atteindre les objectifs fixés contre le changement climatique.

« On ne pourrait réussir les objectifs d’adaptation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sans passer par le monde des médias qui est un canal privilégié pour s’adresser aux masses », a-t-il souligné.

Ainsi, à l’issue de cet atelier, ces Hommes de médias seront désormais des relais au niveau national qu’international dans la promotion de la lutte contre le changement climatique.

« Dans cette guerre contre le changement climatique », le directeur de publication de Envirinfos, Lazare Doulcom, s’est réjoui de cette formation à l’endroit des journalistes et communicateurs. « Les connaissances acquises durant cet atelier vont profiter à notre pays et au monde entier », a-t-il fait savoir.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

