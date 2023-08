Banwa : Les déplacés internes bénéficient de 220 tonnes de vivres

publicite

Près de 3 800 déplacés internes ont bénéficié de 220 tonnes de vivres en cette période de soudure, ce samedi 19 août, à Solenzo.

Le Comité National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) ainsi que les OSC de la province et l’ONG terre des hommes sont venus au secours des personnes déplacées internes de Solenzo, à travers un don de 220 tonnes de vivres composées de sorgho et de riz, informe l’Agence d’Information du Burkina.

Plusieurs centaines de personnes issues des déplacés des différents villages de la province ont pris d’assaut le service. Le Haut Commissaire de la province des Banwa Oumarou Sandwidi, président du COPROSUR, ainsi que certains membres du comité et également les différents directeurs et chefs de service provinciaux ont été témoins de ce don.

Oumarou Sandwidi saluant la présence de la population, a affirmé le soutien indéfectible du gouvernement vis-à-vis des déplacés internes.

« Le gouvernement est conscient de la souffrance des déplacés internes et c’est ainsi que le CONASUR a donné à lui seul 200 tonnes de vivres pour vous soutenir. Les OSC et aussi terre des hommes ont donné près de 20 tonnes de vivres pour montrer leur soutien.

Plus de 3800 personnes bénéficieront mais sachez que ceux qui n’auront pas aujourd’hui en auront dans les jours ou mois à venir », a renchéri Oumarou Sandwidi, dans les lignes de l’AIB. Ainsi le partage est fait en fonction de la taille de ménage et les ménages ont reçu entre 25 kg et 150kg de vivres.

« On a pas de champ et avec ce mois d’août je me demandais comment vivre à Solenzo. Le problème de nourriture est difficile. Vraiment on dit au Haut Commissaire de saluer les responsables du pays car c’est comme ils savent ce qu’on vit. J’ai eu deux sacs et ça peut faire beaucoup de choses pour ma famille », clame un déplacé interne qui a requis l’anonymat. Le sourire sur le visage, chaque bénéficiaire s’empressait de rejoindre la famille.

