SITARAIL : Immersion au cœur de la dynamique de modernisation de l’entreprise

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la maintenance du matériel ferroviaire, SITARAIL met en œuvre, depuis 2019, un vaste programme de renforcement et de modernisation de ses ateliers.

La suite après cette publicité

D’un coût global de plus de 3 milliards de FCFA, cet investissement a permis les acquisitions et installations d’équipements neufs et modernes dans les ateliers de wagonnage, de matériels roulants et moteurs de Bobo Dioulasso et d’Abidjan, afin de renforcer nos outils de maintenance pour un trafic ferroviaire plus performant et sécurisé.

A travers une série d’affiches intitulée « Au cœur de notre dynamique de modernisation », l’entreprise présente sur sa Page Facebook, ces différents équipements dotés de technologies de pointe, qui viennent renforcer la performance du réseau ferroviaire Abidjan – Ouagadougou et faciliter le travail des cheminots.

La première affiche présente des « rechargeuses à boudins Lincoln » récemment acquises et installées dans ses ateliers de Bobo Dioulasso et d’Abidjan. Cette acquisition, une valeur de 111,5 millions de FCFA, permet de réhabiliter les roues usagers des locomotives et des wagons à travers un système de soudure (apport de matière) qui redonne les dimensions normales à ces roues usagées par la circulation.

Écouter l’article

publicite