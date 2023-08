Sécurité intérieure : Le ministre Zerbo prend langue avec les différents corps

publicite

De Paspanga, en passant par le Centre-ville puis Goughin, tel a été l’itinéraire du ministre de l’administration territoriale et de la sécurité, Émile Zerbo qui a initié une tournée de prise de contact avec les forces de sécurité intérieure ce jeudi 24 août 2023 à Ouagadougou. Ainsi, il s’est rendu à l’État-major de la Gendarmerie nationale, à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour aller terminer à la direction générale de la Police nationale. Partout où il est passé, Emile Zerbo échangé avec ces différents corps de sécurité intérieure.

« C’est une visite d’échange qui s’inscrit dans le cadre du fonctionnement normal du ministère de l’administration territoriale et de la sécurité. Nous sommes le ministère qui a le commandement de ces institutions.

C’est normal pour nous de nous y rendre pour échanger avec les Hommes pour savoir quelles sont les réalités du fonctionnement de ces institutions, quelles sont les difficultés qui se présentent à eux et quelles sont les perspectives que nous pouvons ensemble mettre en œuvre pour le meilleur fonctionnement de ces institutions et pour le bien des populations burkinabè », a indiqué le ministre Zerbo après sa rencontre avec le commandement de la Police Nationale, dernière étape de son périple.

Avec humilité, le patron de la sécurité intérieure a laissé entendre que cette visite est une occasion pour lui d’apprendre et se donner un certain nombre d’informations sur le fonctionnement de ces trois institutions. « Vous savez, à la base, que je ne suis pas gendarme, ni policier, ni sapeur-pompier. Déjà pour mieux comprendre ces institutions, il faut apprendre et à partir des connaissances que vous avez apprises, vous pouvez effectivement mieux gérer ces institutions », a-t-il fait comprendre.

Après cette tournée de prise de contact, Émile Zerbo a affirmé ceci : « Je vous dis que j’ai trouvé des personnes motivées, on m’a relaté des actes de bravoure qui ont été posés sur le terrain par des gendarmes, par des sapeurs-pompiers, par des policiers. Ce sont des actes à saluer et à encourager. Et moi, j’en suis certainement fier ».

En termes de perspectives, le ministre de la sécurité a confié qu’il sera question pour son département de renforcer des acquis obtenus. « Et nous savons que sur le territoire national aujourd’hui, il y a des avancées, il faut juste savoir renforcer ces avancées, les mettre à profit et continuer », a-t-il notifié.

L’occasion faisant le larron, le contrôleur général de la Police nationale, Roger Ouédraogo a appelé leur ministre de tutelle à l’écoute et l’attention pour encourager les combattants policiers à aller au front et remporter des victoires. « Nous savons que vous êtes un homme d’écoute, nous savons que vous nous soutenez et vous allez continuer à nous soutenir », a-t-il déclaré.

Le directeur général de la Police nationale a soutenu que l’engagement des combattants policiers aux côtés des corps engagés dans la lutte contre le terrorisme est « total et sans faille ». « Et à ce jour, la mobilisation des effectifs de la police nationale autour de cette lutte va au-delà de 3000 hommes, nous sommes en train de finaliser la formation de 10 GUMI (groupement d’unités mobiles d’intervention) qui vont donc rayonner sur l’ensemble du territoire national sous la coordination opérationnelle du commandant des opérations du théâtre national », a-t-il indiqué.

Du côté des sapeurs-pompiers, l’Adjudant-chef Augustin Zongo, chef du centre de la première compagnie d’incendie et de secours a salué les propos de leur ministre de tutelle qui les a rassurés de sa présence à leurs côtés. Il a profité de cette opportunité pour faire cas au ministre Zerbo de certaines difficultés auxquelles ils font face qui sont notamment liées au manque d’infrastructures.

