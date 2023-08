Association des bâtisseurs de Ziga : L’heure est au bilan !

publicite

Les membres et sympathisants de l’association des bâtisseurs de Ziga ont tenu une Assemblée Générale le samedi 26 août 2023 à Ouagadougou, pour faire le bilan de leur organisation.

Les membres et sympathisants de l’association des bâtisseurs de Ziga ont fait une halte pour faire le bilan de leur organisation et des projections dans les années à venir. Selon le président de l’association, Ousséini Ouédraogo, cette rencontre avait pour but de faire le bilan des activités de 2022-2023 et d’adopter le programme pour l’année 2024.

En termes de bilan, il a fait comprendre que des formations et des dons ont été les principales activités depuis la mise en place de l’association en 2018.

Concernant les formations, Ousséini Ouédraogo, a expliqué qu’il s’agit d’une opération de permis de conduire et d’une formation en informatique bureautique au profit des jeunes du village de Ziga.

Il a précisé que ces formations visent à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le chômage. « Nous avons opté pour la formation des jeunes. Car former un jeune aujourd’hui, c’est lutter contre le chômage. C’est dans ce cadre que nous avons organisé des opérations de permis de conduire dans le village », a-t-il indiqué.

Outre des formations, l’association a offert une maternité à la mairie de la commune. À l’issue de cette rencontre, Ousséini Ouédraogo a indiqué qu’un programme de développement sera élaboré afin de poursuivre la formation professionnelle et aussi développer le village.

« Nous allons élaborer un programme d’activités pour continuer dans la formation professionnelle. Nous comptons élaborer également un plan de développement pour le village et nous avons déjà contacté des experts pour nous accompagner », a fait savoir Ousséni Ouédraogo.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

