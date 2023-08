Pharmacie hospitalière : A la Pédiatrie Charles De Gaulle, les clients bénéficient de la Dispensation Individuelle Nominative (DIN)

publicite

Dans la région du centre, la pharmacie hospitalière est fonctionnelle dans les Centres hospitaliers universitaires de la Pédiatrie Charles De Gaulle, et de Bogodogo. Les deux centres visités le vendredi 25 août 2023, présentent des résultats satisfaisants de mise en œuvre de la composante Dispensation Individuelle Nominative (DIN) de la pharmacie hospitalière.

Après le plateau central, la sortie médiatique du ministère de la santé et de l’hygiène publique sur la mise en œuvre de la pharmacie hospitalière avec un point d’honneur sur la composante Dispensation Individuelle Nominative au lit du malade (DIN) s’est terminée dans la région du centre.

La DIN est un acte pharmaceutique consistant à l’analyse de l’ordonnance médicale et à la délivrance nominative individuelle de produits pharmaceutiques pour les soins.

Dans le Centre Hospitalier universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP CDG), la pharmacie hospitalière est en marche, d’ailleurs tous les patients bénéficient de la dispensation individuelle Nominative au lit du malade (DIN), selon les responsables.

Après des études pilotes aux urgences médicales en 2014 avec un taux de satisfaction des acteurs de 81,30% et au niveau de l’hospitalisation Nourrissons et grands enfants en 2018 avec un taux de satisfaction des acteurs de 86%, le CHU P. Charles De Gaulle s’est ainsi engagé dans la mise en œuvre de la DIN depuis novembre 2019 en néonatologie et depuis Janvier 2023 en Urgences Médicales et Chirurgicales.

Le CHU P. dispose de quatre (04) dépôts au niveau des services de néonatologie, d’urgences, d’hospitalisation, de la gratuité. L’hôpital dispose également de deux (02) ordinateurs et de deux (02) imprimantes, de huit (08) Chariots de dispensation d’un (01) Vélomoteur électrique et d’un (01) Tricycle motorisé, etc. pour la cause.

Pour le Dr Alice Nadège Ouédraogo, Spécialiste en pharmacie hospitalière à l’hôpital Charles De Gaulle, la DIN est opérationnelle depuis 2019 en néonatologie; et aux urgences médicales après 2019. De ses dires, la DIN est pertinente pour tous les acteurs.

« Elle nous permet d’abord de sécuriser le circuit du médicament, d’avoir un usage rationnel car avec la dispensation individuelle nominative (DIN), nous sommes au sein des unités et on assure par exemple aussi le partage des doses. Ce qui réduit les coûts pour les soins des patients et c’est un usage rationnel de nos médicaments aussi », a-t-elle fait savoir.

Comme insuffisances, entre autres, les responsables de la pharmacie hospitalière du CHU P. CDG citent l’insuffisance de la provision budgétaire pour l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, la rupture en médicaments et consommables, l’insuffisance en ressources humaines pharmaceutiques.

Le Centre Hospitalier universitaire de Bogodogo est l’un des pionniers de la mise en œuvre de la pharmacie hospitalière y compris la dispensation nominative individuelle au lit du malade (DIN) depuis 2017. Les services des Urgences, de la gynécologie, bénéficient de la mise en œuvre de la DIN.

Explications du Pr Charlemagne Ouédraogo, Chef du service gynécologie et obstétrique du CHU de Bogodogo ⤵️

À écouter le Docteur Zacharie Kafando, Pharmacien clinicien, Chef de service de la Pharmacie hospitalière de l’hôpital de Bogodogo, ce système favorise, la sécurisation du patient, les délais de mise en route des traitements plus courts, la rationalisation des prescriptions et aussi la réduction des coûts pour le patient et des dépenses en médicaments pour l’hôpital.

Le pharmacien a fait savoir que l’expérience de l’hôpital de Bogodogo a bénéficié à bien de centres sanitaires qui ont effectué des visites d’études sur la mise en œuvre de la pharmacie hospitalière.

Il a salué l’engagement du personnel médical et paramédical dans la mise en œuvre de la pharmacie hospitalière. Comme difficultés, l’insuffisance en ressources humaines se pose également au CHU de Bogodogo.

La DIN, une composante de la pharmacie hospitalière, est une stratégie assurant une disponibilité et une accessibilité des produits de santé aux patients, tout en assurant une qualité, une sécurité des soins et une interactivité transdisciplinaire.

Akim KY

Burkina 24

