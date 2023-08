« Pour entreprendre, il faut être honnête » (Taïta Salifou)

publicite

En vue de célébrer les jeunes entrepreneurs qui forcent l’admiration dans leur secteur d’activité, Luxurious life agency a initié la nuit de promotion et d’encouragement d’entrepreneurs burkinabè. La première édition s’est tenue le samedi 27 août 2023, à Ouagadougou.

« Cette soirée a pour but de promouvoir, d’encourager, et de permettre à ces jeunes entrepreneurs de savoir qu’il y a des gens qui sont derrière et qui les surveillent », a justifié d’emblée le gérant de Luxurious life agency, Youssef Nana.

En l’en croire, cette initiative entend faire la part belle aux jeunes entrepreneurs qui se battent contre vents et marées pour se faire une place au soleil. Lors de cette soirée, des trophées et attestations de reconnaissance ont été décernés à ces jeunes entrepreneurs.

A ce titre, l’entreprise Web Vison s’est adjugée une distinction. « Ça fait plaisir d’avoir une certaine catégorie de nomination. On espère que ça va encore donner beaucoup de visibilité à tout un chacun, et on va accompagner tous ceux qui veulent un accompagnement de l’entreprise Web Vison. Je remercie les organisateurs qui ont vraiment osé », a laissé entendre Hamed Latif Kaboré, chargé de communication de l’entreprise Web Vison.

Ancien directeur de cabinet du ministère de la culture et du tourisme, Taïta Salifou est le parrain de cette première édition de la nuit de promotion et d’encouragement d’entrepreneurs burkinabè.

Il dit avoir associé son image à l’évènement du fait qu’il célèbre l’excellence. L’excellence des acteurs culturels qui n’ont pas de visibilité, l’excellence qui célèbre les jeunes entrepreneurs qui ont envie d’exceller dans leur domaine, et qui ont envie d’être accompagnés par les mentors.

Pour faire de ses filleuls des entrepreneurs aguerris, Taïta Salifou a prodigué des conseils à leur endroit. « Pour entreprendre il faut être honnête. L’honnêteté, le respect de la parole donnée et le respect des engagements, car si vous ne respectez pas vos engagements vous allez perdre la crédibilité au sein de vos fournisseurs et de vos partenaires et finalement vous allez tout perdre », a-t-il lancé.

Ces lauréats ont été sélectionnés sur la base d’une enquête minutieuse et précise, selon les organisateurs.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

