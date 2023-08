Life Style Day : Une 1re édition pour prôner l’élégance verbale et vestimentaire 

publicite

En vue de promouvoir le bien-être, la maison Georges Dua a tenu la conférence de la première édition de Life Style Day sous le thème « Comment se construire une marque personnelle en 3 étapes ? » et « Comment se comporter avec élégance en toute circonstances ? », le vendredi 25 août 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« Life Style Day est un concept créé dans l’optique de promouvoir le bien-être burkinabè. C’est une qualité de vie du Burkinabè que nous voulons présenter à l’extérieur. C’est vrai qu’on nous reconnaît pour notre humilité et notre modestie, mais il faut reconnaitre aussi que de temps à autre, on a besoin d’une vie d’apparence pour vendre certains produits, là en ce moment on rentre dans le luxe, je veux parler des accessoires et autres.

Donc vous verrez que pour la première édition, nous avons emmené deux conférenciers pour porter le message sur l’élégance verbale et vestimentaire », a expliqué d’entré Georges Bayala, alias George Dua créateur de mode et promoteur de Life Style Day.

Le thème « comment se comporter avec élégance en toute circonstance ? » a été présenté par le macro économiste planificateur et conseiller des affaires économiques, Almamy Becker Ouédraogo. Le conférencier a exposé sa thématique autour de trois grandes valeurs : le respect, l’empathie et l’intégrité. « L’élégance va de pair avec le respect de soi-même et le respect de l’autre, savoir se mettre à la place de l’autre est également important », a-t-il argué.

Les enseignements transmis à l’issue de cette conférence permettront à la jeunesse d’une part d’adopter des habitudes qui les aideront à soigner leur comportement et leur apparence et d’autres part de cultiver des qualités comme l’amour du prochain, le pardon, le don de soi et le partage, selon les organisateurs.

Pour un premier essai, Georges Dua soutient que « l’objectif a été atteint du moment où les universités ont répondu présentes mais nous n’allons pas être prétentieux, on va attendre d’ici trois mois pour voir les résultats ».

Cette conférence, dit-il, est le lancement d’un programme. Ce programme consistera à faire le tour des différents établissements dès la rentrée prochaine pour prêcher sur l’élégance verbale. Cet acte est pour eux une preuve de résilience, car « nous voulons montrer qu’au-delà des crises, nous avons encore le courage de bien faire les choses ».

Ariane Jessica BASSOLE (Stagiaire)

Burkina 24

