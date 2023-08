Ganzourgou : Les ressortissants du village de Tuiré offrent des vivres et des non vivres aux PDI de Zorgho

Les filles et fils du village de Tuiré, commune de Zorgho ont remis des vivres et des non vivres aux autorités communales de Zorgho pour les Personnes déplacées internes (PDI) dans la commune le vendredi 25 août 2023, informe l’Agence d’Information du Burkina.

L’élan de solidarité envers les Personnes déplacées internes (PDI) et les Forces de défense et de sécurité (FDS) lancé par le président de la transition, capitaine Ibrahim Traoré a eu un écho favorable dans le village de Tuiré (15 km à l’Est des Zorgho).

En effet, les filles et fils du village y résidant ou vivant ailleurs ont cotisé plus de 500 mille franc CFA pour venir en aide aux PDI dans la commune de Zorgho et contribuer à l’effort de paix, lit-on dans les colonnes de l’AIB.

La somme ainsi collectée leur a permis d’acheter 40 sacs de riz de 25kg chacun, soit une tonne, 2 cartons de spaghetti et 240 boules de savons. Ils ont également versé la somme de 200 mille francs CFA au trésor public au compte du fonds de soutien patriotique.

Avec plus de 600 PDI vivant actuellement dans la commune, ce geste constitue pour le PDS une bouffée d’oxygène dans leur prise en charge. Il a invité les filles et fils de Tuiré à rester unis et solidaires et souhaité que beaucoup d’autres villages suivent leur exemple.

