Gabon : Ali Bongo gardé en résidence surveillée (Communiqué CTRI)

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CRTI) a porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale, ce mercredi 30 août 2023, à la télévision nationale «que Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée, entourée de sa famille et de ses médecins ».

Ledit comité a aussi annoncé l’arrêt de plusieurs personnalités dont Noureddine Bongo Valentin, fils d’Ali Bongo, pour «haute trahison contre les institutions de l’État, détournement massif de deniers publics, malversations financières internationales en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la république, corruption active, trafic de stupéfiants ».

Il a également été annoncé, pour bientôt, l’ouverture d’une enquête par les autorités compétentes. Et, « les concernés répondront de leurs actes », a lu le porte-parole.

