Conseil des ministres : Le gouvernement adopte un projet de décret pour améliorer l’emploi des nationaux dans les mines

(Ouagadougou, 6 septembre 2023). L’hebdomadaire Conseil des ministres s’est tenu ce jour sous la présidence du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE. Il a délibéré sur plusieurs dossiers inscrits à l’ordre du jour et adopté d’importants décrets selon le ministre porte-parole du Gouvernement, Jean-Emmanuel OUEDRAOGO.

Au titre du ministère en charge de l’énergie et des mines, le Conseil a adopté un rapport relatif à trois projets de décret. Le premier porte sur la fixation des conditions d’installation et d’exploitation des stations de recharge pour véhicules électriques. Il s’agit selon le ministre en charge du commerce, Serge Gnaniodem PODA, qui assure l’intérim de son collègue en charge de l’énergie, de permettre aux acteurs de pouvoir mener convenablement cette activité dans notre pays dont les avantages sont entre autres la préservation de l’environnement et l’économie en matière énergétique.

Le deuxième dossier porte sur les mesures d’amélioration des performances financières de la SONABEL. Le décret adopté devrait permettre à la société nationale d’électricité du Burkina au regard de l’utilisation prononcée du solaire, une exploitation optimale de l’offre d’énergie selon le ministre PODA.

Le dernier dossier du ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, adopté par le conseil porte sur la nomenclature des postes et quota d’emplois locaux suivant le cycle de vie des entreprises minières. Conformément à l’application des textes du code minier, cette loi avantage les nationaux « en termes d’emploi occupés dans les structures minières, régule davantage les emplois occupés par les expatriés et contribue en même temps à la lutte contre le chômage », a indiqué le ministre.

Le ministre en charge de la Santé a fait une communication orale au Conseil relative à la situation épidémiologique de la dengue. Le ministère dit avoir constaté une augmentation anormale des cas de dengue ces dernières semaines, essentiellement dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre. Le ministre Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU a déclaré que « le Conseil a donné des instructions qui appellent à un renforcement de la communication, de la sensibilisation à l’endroit des populations pour qu’elles puissent observer des mesures individuelles et collectives de protection ».

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

