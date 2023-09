Extradition de François Compaoré : Le Centre national de presse Norbert Zongo « exhorte le gouvernement à éclairer les Burkinabè ».

publicite

Ceci est un communiqué du Centre National de presse Norbert Zongo sur l’extradition de François Compaoré.

Le Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ) a pris connaissance, par voie de presse, de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relativement à la demande d’extradition de M. François Compaoré dans le cadre du dossier Norbert Zongo.

A la lecture de cette décision, il ressort en des termes simples, que la Cour s’oppose, au stade actuel, à l’extradition de M. François Compaoré de la France vers le Burkina Faso. La Cour motive sa décision par le fait que le « second gouvernement de transition », c’est-à-dire le gouvernement du Capitaine Ibrahim Traoré, n’a pas réitéré les garanties d’une bonne justice au cas où François Compaoré serait extradé vers le Burkina Faso.

Au moment où nous rédigeons le présent communiqué de presse, la décision de la Cour, qui est publique depuis le 7 septembre 2023, n’a malheureusement toujours pas reçu une réaction officielle et publique de la part du gouvernement de Transition. Pour un dossier aussi emblématique que celui Norbert Zongo, ce silence de nos autorités est plus qu’inquiétant.

Le Centre national de presse Norbert Zongo constate que le dossier Norbert Zongo demeure aujourd’hui encore et comme toujours d’un intérêt particulier pour les Burkinabè au regard de la réaction que cette triste décision a suscitée.

Le Centre salue l’esprit de veille des Burkinabè sur ce dossier de crime. Par ailleurs, il exhorte le gouvernement, à éclairer les Burkinabè sur les nouveaux développements intervenus dans le dossier Norbert Zongo et ses trois compagnons d’infortune. En tout état de cause, le Centre entreprendra les démarches nécessaires pour connaître les raisons qui ont motivé le gouvernement à ne pas donner suite à la demande de la Cour.

Le Centre fonde son action sur le principe de la continuité de l’Etat, mais également au nom de la redevabilité, de la justice et du serment des autorités nationales. Le Centre national de presse Norbert Zongo appelle les Burkinabè à demeurer engagés pour la manifestation de la vérité et de la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons, ainsi que pour tous les crimes et les diverses violations des droits humains dans notre pays.

Fait à Ouagadougou, le 10 septembre 2023

Pour le CNP-NZ,

Le Président du Comité de pilotage

