Coopération : La Serbie veut nouer de solides relations économiques avec le Burkina Faso

En marge de la 78è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à New-York sous le thème « Paix, prospérité, progrès et durabilité » la ministre en charge des affaires étrangères et de la coopération, Olivia ROUAMBA, a reçu en audience le lundi 18 septembre 2023, Ivica DAVIÇ, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères de la République de Serbie.

Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines de l’agriculture, la sécurité et l’industrie. Le Ministre Serbe, magnifiant les relations entre le Burkina Faso et la Serbie, a exprimé sa disponibilité à œuvrer pour dynamiser la coopération dans divers domaines. Dans cette perspective, il a invité formellement Madame le Ministre à visiter son pays en compagnie d’experts burkinabè. Il a également émis le souhait de voir les relations se renforcer entre la chambre de commerce et d’industrie de la Serbie et celle du Burkina Faso.

À toutes ses doléances, Madame le Ministre, tout en remerciant son homologue pour l’invitation faite, s’est réjouie des perspectives de coopération dans les domaines de la sécurité, de l’agriculture et de l’industrie. Elle a fait le point de la situation nationale du Burkina en insistant sur les besoins et les attentes du Gouvernement. Elle a fait noter son homologue que le Burkina Faso est un pays agricole et que le Président de la Transition ambitionne de mettre en œuvre un vaste programme dans ce domaine afin de résorber le désœuvrement des jeunes et d’assurer la sécurité alimentaire.

Sur le volet du renforcement des liens entre les deux chambres de commerce, Madame le Ministre a rassuré son homologue que des initiatives seront prises pour assurer le rapprochement des deux structures.

Source : Ministère des Affaires Étrangères du Burkina Faso

