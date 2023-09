Promotion du tourisme interne : Le Comité National d’organisation du SITHO-VITHRO installé

publicite

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a installé les membres du Comité National d’Organisation du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou et de la Vitrine Internationale du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la Restauration de Ouagadougou (VITHRO-SITHO), le lundi 18 septembre 2023 à Ouagadougou.

Cette année, le Burkina Faso va organiser conjointement le Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et la Vitrine Internationale du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la Restauration de Ouagadougou (VITHRO).

Le SITHO-VITHRO est prévu pour se tenir du 26 au 29 octobre 2023 sur le site du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), sous le thème « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience ».

À cet effet, quinze (15) commissions ont été identifiées en plus de la cellule de coordination afin de mettre en œuvre les différentes activités qui seront inscrites au programme avec pour Président, Fidèle Aymar TAMINI, par ailleurs Secrétaire général du ministère en charge de la Culture et du Tourisme et pour Vice-président, Pierre Célestin ZOUNGRANA, qui est également le Président de la Fédération des organisations patronales de l’hôtellerie du Burkina (FOPATH-B).

Pour Pierre Célestin Zoungrana, cette organisation conjointe du SITHO-VITHRO va permettre de relancer les activités du monde du tourisme. Entres autres les commissions, secrétariat ; stands, expositions et foire gastronomique ; thèmes, conférence et programme ; hébergement et restauration ; communication et relations publiques ; finance etc. sont constituées.

Le Gouvernement a autorisé la tenue des deux éléments dédiés à la promotion du tourisme burkinabè en dépit de ce contexte particulier de crise sécuritaire. Jean Emmanuel Ouédraogo, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a exhorté le comité à relever le défi.

« Je vous invite à avoir l’esprit d’équipe et à travailler pour qu’au soir du 25 octobre 2023, nous soyons prêts à tenir ce salon. Je ne doute pas de votre abnégation, et votre détermination à relever ce défi de l’organisation de l’édition SITHO-VITHRO. Je vous exhorte encore à donner le meilleur de vous-mêmes afin de montrer aux yeux du monde que le BURKINA FASO reste toujours une destination fréquentable », a dit Jean Emmanuel Ouédraogo aux membres du CNO.

Akim KY

Burkina 24

