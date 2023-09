« Yennega Movies », la plateforme de streaming et de vidéo à la demande

publicite

« Yennega Movies », plateforme de streaming et de vidéo à la demande, a été officiellement lancée ce mercredi 20 septembre 2023 à Ouagadougou, sous la présidence du ministre en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Yennega Movies », qui tire son nom de la Princesse Yennega, est bien plus qu’une simple plateforme de streaming et de vidéo à la demande, des dires de Haïnata Larba Ilboudo, Directrice générale (DG) de « Yennega Movies ».

« C’est un hommage à nos racines, à nos conteurs, à nos rêveurs, et à tous ceux qui ont contribué à écrire l’histoire du cinéma burkinabè et africain. C’est un espace où les réalisateurs, les scénaristes, les acteurs, et tous les artisans de notre cinéma peuvent faire briller leurs œuvres auprès d’un public mondial », a-t-elle fait savoir.

L’ambition, a en outre indiqué la DG de « Yennega Movies », c’est de créer un pont entre les histoires locales et le monde entier, de favoriser l’échange culturel et de célébrer notre identité africaine.

Etienne Sawadogo, chargé de mission, représentant le ministre de la culture, a parlé d’«une plateforme d’enracinement et d’ouverture ; d’une opportunité pour le monde entier de découvrir la richesse de notre patrimoine cinématographique et audiovisuel ». Il a alors invité à l’explorer, à participer à « l’aventure culturelle » qu’elle représente.

La plateforme, selon les initiateurs, se distingue par « son catalogue varié, une facilité d’accès, son soutien aux créateurs et son exploration de nouvelles voix ». Disponible sur App Store ou Google Play, « Yennega Movies » bénéficie du cofinancement du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) et de l’Union européenne (UE), dans le cadre du Programme d’Appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture (PAIC-GC)2.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

