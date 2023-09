Maracaña de la solidarité Acte 4 : Zida FC remporte le trophée

publicite

La 4ème édition de la grande finale « Maracaña de la solidarité » s’est jouée le dimanche 24 septembre 2023 sur le terrain Bissandkoaga de Samandin. Elle a opposé Zida FC aux commerçants FC. Un match qui s’est soldé par un score de 1- 0 en faveur de Zida FC après les deux fois 20 minutes.

Le tournoi Maracaña de la solidarité est un tournoi qui se tient à Ouagadougou depuis plusieurs années. Le dimanche 24 septembre 2023, ce cadre de promotion de la cohésion sociale à travers le sport a refermé ses portes. Pour cet acte 4, c’est Zida FC qui s’est hissé au sommet de la compétition.

Une victoire obtenue grâce à un but marqué dès la première période par Salif Stéphane Convolbo sur une lourde frappe qui a trompé la vigilance du portier des commerçants. Et c’est l’unique but de cette finale. Pour le capitaine de l’équipe vainqueur Christian Bayé, cette victoire est la concrétisation d’un travail de longue haleine même s’il a reconnu que le match a été de très haute qualité.

Pour le promoteur à travers son représentant Pascal Tiendrébéogo, au regard du match « on peut dire que l’objectif est atteint ». Lequel objectif a été de rassembler les jeunes du quartier pour communier et fraterniser autour du sport pour une cohésion sociale.

« L’idée derrière ce tournoi, c’est la cohésion sociale. Nous avons rassemblé les jeunes pour qu’ils regardent tous dans la même direction en cultivant cette cohésion. Il faut reconnaître que pour cette édition il y avait vraiment la mobilisation et il faut le saluer. Le message derrière c’est qu’on puisse ensemble, regarder dans la même direction causer entre nous, se pardonner pour une paix au Burkina Faso », a-t-il expliqué.

Cette compétition encore une fois est placée sous le parrainage de l’ex capitaine des Étalons Charles Kaboré. Son représentant Mamoudou Fofana a expliqué la quintessence de cet accompagnement en ces termes : « Avec cette cohésion tant voulue, il était de notre devoir d’accompagner ce tournoi. L’évènement a été vraiment grandiose et on a vraiment été épaté ».

Ce tournoi s’inscrit dans le cadre du Festival Retrouvailles de Samandin porté par l’association Nong Taab Taarz Yondo. Outre le tournoi qui a connu la participation de 55 équipes, plusieurs autres jeux de société étaient au rendez-vous. Le comité a par ailleurs fait don de vivres aux personnes vulnérables.

Ainsi, Zida FC repart avec une enveloppe de 200 000F CFA. En plus de cela, s’ajoutent des maillots, le trophée et 100 000F CFA offert par le promoteur immobilier Abdoul Service International.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

