Prix d’excellence scolaire dans les matières scientifiques : La promotion de la science et de la technologie pour accélérer le développement

Dans l’optique de contribuer à une éducation de qualité au Burkina Faso, le Directeur de cabinet, représentant le Premier ministre, Dr Ferdinand Ouédraogo, a présidé dans la soirée du vendredi 29 septembre 2023 à Ouagadougou, la nuit d’excellence qui récompense les meilleurs élèves dans les disciplines scientifiques. Organisée par l’association Impact Femme, la nuit d’excellence a été célébrée sous le thème « Ensemble vers les sommets scientifiques ».

La nuit d’excellence dénommée ‘’les prix THOT AFRICA SCIENTIA’’ a tenu son pari, dans la soirée du vendredi 29 septembre 2023 à Ouagadougou. Initiée par l’association Impact Femme, ce tremplin a permis de récompenser 20 élèves, dont 18 filles et 2 garçons excellant dans les matières scientifiques.

Les prix THOT AFRICA SCIENTIA ont récompensé 20 élèves, soit 10 au Brevet d’Etudes du Premier cycle (BEPC) et 10 au Baccalauréat, a fait savoir la présidente de Impact Femme, Kotima Rouamba. Ces lauréats sont choisis parmi les élèves admis aux examens du Baccalauréat et au BEPC, avec au moins une moyenne générale de 16/20 et une note de 18/20 dans les disciplines scientifiques qui sont : les mathématiques, la physique-chimie et les sciences de la vie et de la terre.

Les heureux lauréats de la catégorie BEPC ont reçu chacun, un trophée et une bourse annuelle de 200 000 FCFA, pendant trois ans. Quant à ceux du Baccalauréat, chacun reçoit une bourse annuelle de 500 000 FCFA pendant trois ans et un trophée.

« C’est une très belle initiative, parce que depuis très longtemps, on est dans un retard scientifique et technologique et ce retard persiste toujours. C’est dû au fait qu’on ne forme pas assez dans les domaines scientifiques et techniques et le cas de la femme est encore plus dur », a déclaré le Directeur du cabinet, représentant le Premier ministre, Dr Ferdinand Ouédraogo.

Il a encouragé la promotrice pour qu’elle puisse célébrer davantage cette initiative qui va améliorer les performances du système éducatif, et impacter le développement du pays.

« Sans la promotion des sciences et de la technologie, il n’y a pas de développement. Le développement oblige à ce qu’il y ait beaucoup de promotion de sciences et de la technologie », a-t-il renchéri.

Par ailleurs, Dr Ferdinand Ouédraogo souhaite que les actions et les réflexions menées dans le cadre de la célébration du prix THOT AFRICA SCIENTIA, contribuent à consolider les sillons déjà tracés vers l’atteinte des objectifs de la Transition en matière d’éducation de qualité.

