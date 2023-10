Boost Faso fait un don de kits scolaires complets à environ 350 élèves défavorisés

publicite

Le Samedi 07 octobre 2023, Boost Faso, une organisation à but non lucratif, a effectué un don de kits scolaires complets d’une valeur de 1.000.000 de fr cfa pour environ 350 élèves défavorisés. Ce don est le résultat de l’opération Volontaires Pour l’accès à l’éducation Opération VAE lancée le 06 septembre par Boost Faso dans le but de venir en aide aux enfants démunis.

Pour le président de Boost Faso, Oumar Dicko, « même hors du front nous pouvons apporter notre contribution pour la paix, la sécurité et le développement socio-économique du Burkina Faso car le nous le savons tous l’éducation est la base de toute société. Des enfants démunis sans éducation sont des proies faciles et peuvent être des futurs terroristes.

En contribuant à l’éducation de ces derniers, nous limitons les risques qu’ils s’adonnent à des maux sociaux tels que le banditisme, la délinquance et bien d’autres et contribuons également à former les futurs acteurs du développement de notre pays. Pour terminer, nous nous devons de soutenir les enfants de nos vaillants soldats qui sont tombés pour nous, pour notre pays , c’est aussi l’objectif de l’opération VAE ».

Les principaux bénéficiaires de ce don sont les Orphelins des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombés au Front, l’orphelinat Sainte Thérèse de Loumbila et l’Orphelinat Ampo. Au niveau des FDS représentées par une délégation de 10 personnes de la gendarmerie nationale avec à sa tête l’adjudant chef Ouédraogo Fati, ce sont 150 kits scolaires complets et des lots de fournitures scolaires divers qui ont été offerts.

Par ailleurs l’orphelinat Sainte Thérèse de Loumbila représenté par la sœur Da Cécile a reçu des lots de fournitures scolaires composés essentiellement de cartons de cahiers, de sacs d’école, bics , trousses, crayons et bien d’autres. Enfin l’orphelinat Ampo qui nous a reçus et au sein duquel nous avons effectué la remise officielle représenté par le directeur des orphelinats filles et garçon, Mr Bogni a reçu 100 kits scolaires complets ainsi que des lots de fournitures scolaires diverses. L’ensemble des lots de fournitures scolaires diverses était destiné à plus d’une centaine d’élèves.

Il faut noter que les kits scolaires offerts ont été constitués sur la base de listes de fournitures scolaires des différentes classes et pour tenir durant toute l’année scolaire. Les classes bénéficiaires vont du Cp1 à la 3ème. Nous avons bénéficié, au cours de la cérémonie, de prestations artistiques effectuées par les talentueux pensionnaires de l’orphelinat Ampo.

Enfin Boost Faso par son président tient à adresser ses sincères remerciements à toutes les personnes et structures qui de près ou de loin ont contribué à ce don. Nous nous sommes unis pour une cause noble et c’est ce dont la jeunesse africaine a besoin. Ensemble, main dans la main, nous bâtirons un Burkina Faso résilient et meilleur, et une Afrique meilleure en général.

Source : Boost Faso

